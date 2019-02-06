СК объявил в федеральный розыск еще двух фигурантов дела Арашуковых

СЕГОДНЯ 09:35 2019-02-06T09:36:04+03:00

Следственный комитет России объявил в федеральный розыск двух фигурантов уголовного дела о хищении газа "Газпрома" на 30 миллиардов рублей. Фото: пресс-служба СК

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Следственный комитет России (СК) объявил в федеральный розыск двух фигурантов уголовного дела о хищении газа "Газпрома" на 30 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.

"По делу о хищении газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей объявлены в розыск Уали Евгамуков, и.о. исполнительного директора АО «Буденновскгазпромбытсервис» и Умар Калмыков, исполнительный директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в г.Невинномысске", - говорится в заявлении пресс-службы ведомства. Как сообщает ТАСС, официальный представитель СК Светлана Петренко также подтвердила эту информацию.

Главным фигурантом дела о хищении газа на Северном Кавказе является "газовый король" Карачаево-Черкесии Рауль Арашуков, задержанный в конце января этого года в Санкт-Петербурге. В тот же день по подозрению в организации двух заказных убийств и участии в ОПГ был задержан сын Арашуков Рауф - сенатор от Карачаево-Черкесской республики. В настоящий момент отец и сын Арашуковы находятся под арестом.

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ИСТОЧНИК KP.RU