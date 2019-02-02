Клан или пропан: как связаны списание газовых долгов Чечне и дело семьи задержанного сенатора Арашукова

Небольшая Карачаево-Черкесская республика (КЧР) раньше не часто попадала в федеральные новости. Она всегда находилась в хвосте экономических рейтингов (81-е место из 85 среди регионов РФ по валовому продукту на душу населения), но считалась едва ли не самым спокойным уголком на взрывоопасном Северном Кавказе. По крайней мере, до громкого ареста влиятельного местного клана Арашуковых.

Разобраться в том, как устроена Карачаево-Черкесия, в чем подоплека «газового дела» и при чем тут может быть соседняя Чечня, «Комсомольской правде» помог эксперт по Северному Кавказу Николай СИЛАЕВ.

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО КОНФЛИКТА ИСКАТЬ НЕ НАДО

Как и в других кавказских республиках, состоящих из нескольких титульных народов, в Карачаево-Черкесии существует неформальное разделение постов между ними. Глава республики всегда карачаевец (41% населения КЧР), премьер - черкес (12% населения), а спикер местного парламента - русский (31%). Любые попытки изменить сложившуюся систему грозят волнениями на национальной почве, что уже происходило в 1999 и 2009 годах.

Так же, по принципам этнических квот, распределяются и другие важные посты. За черкесами забронирована 1 из 2 сенаторских должностей, которую последовательно занимали представителями 3 самых влиятельных черкесских семей: Казаноковых, Деревых и Арашуковых. К слову, один из предшественников Рауфа Арашукова в Совфеде, экс-сенатор от КЧР Вячеслав Дерев сейчас тоже под стражей - по обвинению в налоговых хищениях более 100 миллионов рублей.

- В Карачаево-Черкесии всегда очень тщательно следили за национальным паритетом должностей, - рассказывает Силаев. - Здесь по этническому признаку выделены целые районы, что категорически отвергают, например, в соседней Кабардино-Балкарии. Но чего бы я точно не искал в деле Арашуковых, так это межнациональных конфликтов.

При этом карачаевцы и черкесы - народы даже не родственные. Карачаевский язык относится к тюркской группе, а черкесский - к адыго-абхазской. Есть в республики еще и абазины, очень близкие к абхазам, и ногайцы - изначально кочевой народ, наследники Золотой Орды.

- Глава республики Рашид Темрезов - карачаевец. Его этот скандал с черкесским кланом Арашуковых может затронуть?

- Теоретически Темрезов, конечно, может стать крайним. По принципу: «Кого ты послал в Сенат?» Но он не главная карта в этом пасьянсе. Если Москва согласовала Арашукова в Совет Федерации, то у главы республики вряд ли было достаточно полномочий, чтобы расследовать все факты, которые нам сейчас предъявили. К тому же свое состояние Арашуковы делали не в Карачаево-Черкесии, а в структурах «Газпрома» на всем Северном Кавказе.

ТЕНЬ РАМЗАНА

За один месяц на Северном Кавказе разразилось сразу два газовых скандала. До дела Арашуковых была еще громкая история с решением чеченского суда о списании 9 миллиардов рублей долгов за газ населению. У многих появилось искушение связать эти две истории друг с другом.

И кажется, эта версия имеет право на существование. За общей шумихой не все обратили внимание на комментарий Рамзана Кадырова о причинах списания долгов. Глава Чечни тогда заявил, что газовая компания «составляла договора без ведома населения, а в списках «потребителей» оказались десятки тысяч граждан, давно выехавших за пределы Чечни и страны, а также лица, погибшие в период войны».

И именно в этом теперь обвиняют Рауля Арашукова, который в компании «Газпром Межрегионгаз» отвечал за Северный Кавказ. По версии следствия, часть газа продавалась налево, а по бумагам она уходила несуществующим потребителям.

- С одной стороны, были фиктивные поставки, на чем погорел Арашуков, - отмечает Силаев. - С одной, чеченский суд списал без разбора долги всем. Это, конечно, неправильно. Здесь надо разбираться, какие из долгов на Кавказе реальные, а какие - нет. Но часть долга, видимо, придется списать.

- В бедной Карачаево-Черкесии газовая отрасль, наверное, одна из немногих, где крутятся огромные деньги?

- Во-первых, Карачаево-Черкесия - по кавказским меркам не такая уж бедная. Простые люди здесь живут, в целом, лучше, чем в Ингушетии, Чечне, Дагестане. Я бы сказал, что это - самый буржуазный регион Кавказа. Например, тут провели приватизацию земли, чего нет в других республиках. Сюда приходят иностранные инвесторы. Клан Деревых владеет заводом по сборке китайских машин, которые расходятся по всему Кавказу. Хорошо развит туризм (Архыз, Домбай), есть тепличные хозяйства, какая-никакая промышленность.

Но газовики, конечно, играют очень большую роль - и потому что есть крупные потребители, и по причине большого сельского населения, которому надо отапливаться. Но газовая отрасль на Кавказе сильно коррумпирована еще и на низовом уровне. То есть то, что Арашуков мог наворовать - одно. А еще сколько уходит на уровне начальников участков, незаконных врезок?

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