2019-02-06T18:14:14+03:00
Политика

В Госдуме прокомментировали разрыв Украиной соглашения о правовой информации

По словам депутата Александра Шерина, этот документ уже был бессилен, после разрыва договора о Дружбе между нашими странами
Ася РОМАНЧУК
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В Госдуме уверены, что разрыв Киевом соглашения об обмене правовой информации ничего не значитВ Госдуме уверены, что разрыв Киевом соглашения об обмене правовой информации ничего не значитФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Украина решила разорвать еще одно соглашение с Россией. На этот раз речь идет о документе, который регламентирует обмен правовой информацией. Соглашение действовало с 1995 года и 6 февраля украинский кабмин принял решение отказаться от сотрудничества в данной сфере.

Межправительственное соглашение России и Украины, из которого сегодня вышел Киев, предполагало информационный обмен правовыми актами в 44 сферах.

В Госдуме уверены, что это просто очередной пиар для Порошенко. Документ уже ничего не значит, так как ранее был расторгнут договор о Дружбе между нашими странами.

- Украина, видимо, не хочет находиться в собственном правовом поле и быть самостоятельным государством, которое может вести взаимовыгодные отношения с соседями. Украина разорвала Договор о дружбе с Россией, а США вышли из ДРСМД. Не думаю, что это простое совпадение. Очевидно, что Украина находится под полным протекторатом США, - говорит ФАН депутат Госдумы Александр Шерин.

Правительство Украины приняло решение о выходе из соглашения с Россией об обмене правовой информацией от 18 апреля 1995 года. Соответствующее решение было принято по итогам заседания кабмина, состоявшегося в эту среду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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