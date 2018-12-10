2018-12-10T16:32:31+03:00
Политика

Порошенко окончательно разорвал договор о дружбе с Россией

О расторжении соглашения украинский президент сообщил в своем аккаунте в Twitter
Сакина НУРИЕВА
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Президент Украины Петр Порошенко окончательно разорвал договор о дружбе с Россией.Президент Украины Петр Порошенко окончательно разорвал договор о дружбе с Россией.Фото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко окончательно разорвал договор о дружбе с Россией - в понедельник, 10 декабря, он подписал закон о прекращении союза между Киевом и Москвой.

Об этом Порошенко сообщил в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект №0206 о расторжении договора о дружбе с Россией 3 декабря, спустя три дня Верховная Рада поддержала прекращение договора о дружбе с Россией. За разрыв соглашения проголосовали 277 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

7 декабря украинский парламент передал Порошенко на подпись закон о прекращении договора о дружбе с РФ.

«Прекратить с 1 апреля 2019 года действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией», - говорится в документе.

Отметим, что договор о дружбе между Россией и Украиной был заключен 31 мая 1997-го года в Киеве президентами двух стран Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой. Верховная рада ратифицировала договор 14 января 1998 года, а Госдума — 25 декабря 1998 года. 1 апреля 1999 года стороны обменялись грамотами, с этого дня он вступил в силу.

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