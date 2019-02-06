Украина вышла из соглашения с Россией об обмене правовой информацией

СЕГОДНЯ 14:22 2019-02-06T14:22:21+03:00

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Правительство Украины приняло решение о выходе из соглашения с Россией об обмене правовой информацией от 18 апреля 1995 года. Соответствующее решение было принято по итогам заседания кабмина, состоявшегося в эту среду.

В договоре содержатся положения об обмене правовыми актами в 44 сферах, в том числе в гражданском праве, трудоустройстве, страховании, промышленности, образовании и уголовном законодательстве. В статье 9 соглашения говорится, что оно "остается в силе до истечения шести месяцев с даты, когда одна из сторон письменно уведомит другую сторону о своем намерении прекратить действие настоящего соглашения".

Это уже не первый российско-украинский договор, разорванный Киевом в одностороннем порядке. В конце прошлого года президент Украины Петр Порошенко заявил о непродлении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, заключенном между Киевом и Москвой.

ИСТОЧНИК KP.RU