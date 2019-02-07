2019-02-07T10:39:48+03:00
Политика

Россия не обсуждает на переговорах с Токио передачу южных Курил

Посол РФ в Японии отметил, что на данный момент "стоит задача поступательного развития отношений между странами на качественном уровне"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Россия не обсуждает на переговорах с Токио передачу южных КурилРоссия не обсуждает на переговорах с Токио передачу южных КурилФото: Михаил ФРОЛОВ
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Посол РФ В Японии Михаил Галузин заявил, что Россия не обсуждает на переговорах с Токио передачу южных Курил.

- Прежде всего, на переговорах с Японией мы не обсуждаем вопросов суверенитета над южными Курилами и вопросов их передачи", - отметил Галузин.

Посол РФ в Японии считает, что на данный момент "стоит задача поступательного развития отношений между двумя странами на качественном уровне".

- На наш взгляд, такое новое развитие отношений предполагает, во-первых, признание Японией в полном объеме итогов Второй мировой войны, так как это закреплено в международном праве, прежде всего, в Уставе ООН, - подчеркнул Михаил Галузин.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Япония продолжит переговоры по мирному договору с Россией. Синдзо Абэ отметил, что обеим странам необходимо усиленно работать над поиском взаимоприемлимых решений.

Недавний опрос показал, что большая часть японцев не верит в решение вопроса Курил при Абэ. О том, что действующему премьер-министру все же удастся договориться с Москвой, заявили лишь 7,3% опрошенных.

Новое поколение японцев не понимает, зачем им Курильские острова.Специальный корреспондент «КП» Дарья Асламова в Токио выясняет у японцев, что они думают о проблеме передачи Курильских островов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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