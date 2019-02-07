Россия не обсуждает на переговорах с Токио передачу южных Курил
Посол РФ В Японии Михаил Галузин заявил, что Россия не обсуждает на переговорах с Токио передачу южных Курил.
- Прежде всего, на переговорах с Японией мы не обсуждаем вопросов суверенитета над южными Курилами и вопросов их передачи", - отметил Галузин.
Посол РФ в Японии считает, что на данный момент "стоит задача поступательного развития отношений между двумя странами на качественном уровне".
- На наш взгляд, такое новое развитие отношений предполагает, во-первых, признание Японией в полном объеме итогов Второй мировой войны, так как это закреплено в международном праве, прежде всего, в Уставе ООН, - подчеркнул Михаил Галузин.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Япония продолжит переговоры по мирному договору с Россией. Синдзо Абэ отметил, что обеим странам необходимо усиленно работать над поиском взаимоприемлимых решений.
Недавний опрос показал, что большая часть японцев не верит в решение вопроса Курил при Абэ. О том, что действующему премьер-министру все же удастся договориться с Москвой, заявили лишь 7,3% опрошенных.
Новое поколение японцев не понимает, зачем им Курильские острова.Специальный корреспондент «КП» Дарья Асламова в Токио выясняет у японцев, что они думают о проблеме передачи Курильских островов.
ИСТОЧНИК KP.RU