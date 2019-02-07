Япония продолжит переговоры по мирному договору с Россией

СЕГОДНЯ 07:27 2019-02-07T07:36:51+03:00

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что продолжит переговоры с Россией по мирному договору для поиска взаимоприемлемых решений.

- Будем продолжать переговоры с тем, чтобы народы Японии и России укрепляли отношения доверия и дружбы, совместно усиленно работали над поиском взаимоприемлемых решением, - подчеркнул Абэ.

Премьер-министр Японии также отметил, что вместе с российской стороной необходимо урегулировать территориальный вопрос и заключить мирный договор.

На торжественном собрании в Токио по случаю дня "северных территорий", связанного с притязаниями Японии на южные Курилы, Абэ подтвердил, что пригласил Владимира Путина на саммит "большой двадцатки", который пройдет в Осаке в июне этого года, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце января Абэ назвал условия мирного договора и соглашения по Курилам. Премьер-министр Японии настроен на решение старых вопросов с Москвой.

А недавний опрос показал, что большая часть японцев не верит в решение вопроса Курил при Абэ. О том, что действующему премьер-министру все же удастся договориться с Москвой, заявили лишь 7,3% опрошенных.

ИСТОЧНИК KP.RU