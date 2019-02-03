2019-02-03T11:26:42+03:00
Политика

Опрос: большая часть японцев не верит в решение вопроса Курил при Абэ

О том, что действующему премьер-министру все же удастся договориться с Москвой, заявили лишь 7,3% опрошенных
Александр ДЖУМАЕВ
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Результаты опроса также показали рост числа японцев, поддерживающих действующее правительствоРезультаты опроса также показали рост числа японцев, поддерживающих действующее правительствоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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88,2% опрошенных японцев считают, что действующему премьер-министру страны Синдзо Абэ не удастся решить проблему территориальной принадлежности Курильских островов. Таким образом, по мнению большинства участников исследования, в ближайшие два года ситуация вокруг данного вопроса останется неизменной.

Согласно данным опроса, проведенного агентством Kyodo, лишь 7,3% респондентов верят в успех главы правительства на этом поприще. Сам Абэ ранее неоднократно заявлял о своем намерении поставить точку в вопросе заключения мирного договора между Москвой и Токио; ранее сайт kp.ru сообщал о клятве, данной японским премьером на могиле своего отца - экс-министра иностранных дел Японии Синтаро Абэ.

Результаты опроса также показали рост числа японцев, поддерживающих действующее правительство. В настоящий момент 45,6% граждан страны являются сторонниками кабинета Абэ, тогда как 41,1% не одобряют его действия.

Синдзо Абэ был переизбран на посту председателя правящей Либерально-демократической партии Японии в 2018 году. Таким образом, в случае сохранения партией большинства в парламенте Абэ сможет оставаться на посту премьера до 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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