Олег Царев: Порошенко решил подцепить Медведчука на крючок уголовного дела

СЕГОДНЯ 13:20 2019-02-07T13:37:57+03:00

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Вот что заявил бывший кандидат в президенты Украины в редакции «Комсомолки» на вопрос о том, почему Виктор Медведчук, лояльный к России украинский политик, сейчас подвергается беспрецедентному давлению на родине:

- Медведчук, вообще-то, прежде был в хороших отношениях с Петром Порошенко и — при этом, что кого-то может удивлять — к нему позитивно относились и в российских верхах. Медведчук великолепно справлялся с переговорами, в частности, активно участвовал в минском процессе. И в таком качестве вполне устраивал нынешнего президента Украины. Но сейчас у Петра Алексеевича все расползается на глазах, его лагерь покидают представители элит его страны. Это было очевидно и по так называемой «интронизации», и по тому шоу, которое устроили из его официального выдвижения кандидатом в президенты. Музыкант Вакарчук, очень популярный на Украине, который сам отказался от борьбы, мог бы поддержать Порошенко, но не сделал этого. Экс-премьер Тимошенко без спросу и без приглашения явилась на церковную церемонию - показательно. И в таких условиях Порошенко ничего не оставалось, как подцепить Медведчука на крючок уголовного дела. Чтобы он, как человек влиятельный, все свои действия с Порошенко согласовывал.

ИСТОЧНИК KP.RU