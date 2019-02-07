Олег Царев: Когда Зеленский сказал послам стран ЕС, что первым встретится с Путиным, те были в шоке!

- Олег Анатольевич, 6 февраля в Москве выступил свергнутый президент Янукович, говорил о предстоящих на Украине в марте президентских выборах, и утверждал, что без фальсификаций человек, который сменил его на посту президента, Петр Порошенко, победить не сможет. Янукович прав?

- Я бы не стал списывать полностью Порошенко со счетов. Он, безусловно, является сейчас одним из самых сильных игроков. Но, действительно, без фальсификации выиграть ему не получится. Другое дело, что сейчас на первое место вышел Владимир Зеленский, а Зеленский - это креатура олигарха Игоря Коломойского.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/690619" frameborder="0"></iframe> Бывший кандидат в президенты Украины в эфире «Радио «Комсомольская правда» оценил расклад сил в президентской гонке в соседней стране.Андрей Минаев

- Одного из самых богатых людей Украины (или самого богатого).

- Но и одного из самых жестких и беспринципных олигархов.

- Его называли самым дерзким и хитрым кукловодом и серым кардиналом страны.

- Не совсем так. У него было все время позиционная война с Ринатом Ахметовым, его соперником в борьбе за звание самого богатого украинца, с Фирташом, с Пинчуком. Коломойский воевал со всеми. Мы оба из Днепропетровской области, хорошо друг друга лично знаем, он комфортно чувствует себя в конфликте. Например, у него конфликт с каким-то человеком. Ну, скажем, с миллиардером Виктором Пинчуком. И тот, как нормальный человек, в любом конфликте чувствует себя некомфортно. А вот Коломойский себя чувствует комфортно. Поэтому, когда договариваются о компромиссе, то Коломойский всегда выигрывает, потому что он говорит – давайте дальше воевать.

- Зеленский, у которого сейчас 19%, по последним опросам - это человек, которого выдвинул и раскрутил Коломойский.

- Да. У Зеленского сейчас работает целый штаб. Штаб, сформированный Коломойским. Около 30 юристов, около 50 креативщиков, в том числе, креативщики, которые работают вместе с Зеленским в его телевизионном ток-шоу. И креативщики, и политтехнологи, которые весьма известны в определенных кругах...

- В том числе иностранные?

- Без россиян там не обходится, да. Но насчет иностранцев я не знаю. И человек 50 еще работает с соцсетями. Достаточно креативная избирательная кампания.

- Самая мощная, самая многочисленная группа поддержки среди всех кандидатов в президенты? Или она сопоставима по численности и мощи с Тимошенко?

- У Тимошенко старейшая партия, у которой сетевая структура, которая работает по всей Украине, устоявшаяся. Поэтому с этой точки зрения Тимошенко - номер один.

Бывший кандидат в президенты Украины в гостях на радио "Комсомольская правда"Фото: Иван МАКЕЕВ

- У вас была формулировка «казус Зеленского»…

- Ему надо было разворачивать партийную структуру. Партия – это достаточно дорогой инструмент. Это надежная машина, которая, как катком, идет по избирательному полю, но содержание партии очень дорого. Партия долгое время является убыточной, затратной - до того момента, пока не приходит местное самоуправление, получает депутатов и выходит на самообеспечение. У Тимошенко это произошло. Зеленскому разворачивать партийную структуру было бы очень дорого.

- Да он бы и не успел.

- И он бы не успел, да. Коломойский переориентировал на него партию УКРОП. Это молодая партия. У нее небольшое количество членов, сетевых структур, поэтому Зеленский начал создавать виртуальную партию. Через интернет. И достаточно успешно. Он запустил проект ЗЕТ! Цель проекта – обратиться через интернет к гражданам Украины, кто неравнодушен, кто хочет повлиять на ситуацию в стране и готов работать бесплатно. Мол, отправляйте анкету, отправляйте свои данные: электронную почту, телефон – и с вами свяжутся. И вот, действительно, мой бывший однопартиец решил поучаствовать. Он отослал туда свою анкету. С ним немедленно связались. Он написал о том, что вместе с ним около 30 человек, на которых он может влиять. И ему пообещали потом один из районов в одном из городов…

- После возможной победы Зеленского?

- Да. Дали план действий. И таким образом в общем-то формируется структура.

- Это сейчас происходило, в январе-феврале?

- Да. Вот буквально неделю назад. Я хочу сказать, что за первых три дня записалось 200 тысяч человек. На сегодняшний момент уже полмиллиона человек находятся в такой сетевой структуре. То есть, это креативный такой подход. Единственный минус – это молодые люди, которые…

Бывший кандидат в президенты Украины в интервью «Комсомольской правде» оценил расклад сил в президентской гонке в соседней странеФото: Иван МАКЕЕВ

- …Могут и не прийти на избирательные участки 31 марта.

- Да. То есть, все-таки выборы делают старики, а у стариков в селах интернета по большей части нет.

- Вы Зеленского воспринимаете всерьез не только потому, что у него такие высокие цифры поддержки? Нет ощущения, что Зеленский просто раскалывает протестный электорат, которому не нравится Порошенко, но при этом не сильно нравилась и Тимошенко? Получается, что те, кто против нынешней власти, их голоса разойдутся между этими двумя людьми – бывшим премьером и нынешним шоуменом, и на этом фоне Порошенко возьмет и победит?

- Я писал еще более полугода назад, что проект Зеленского запускается в помощь Юлии Тимошенко. Зеленский должен был критиковать Порошенко, снижать его рейтинг - и Юля должна была въехать на белом коне. Ну, а Зеленский должен был получить определенный рейтинг и провести потом на парламентских выборах фракцию имени Игоря Коломойского в Верховную Раду. Но получилось так, что настолько востребованы сейчас новые имена и настолько высокий антирейтинг у старых политиков, что получилось так, что Зеленский вышел на первое место. На прошлой неделе Зеленского пригласил посол Израиля.

- Это звоночек?

- Посол пригласил и сказал, что Израиль его готов поддерживать, помогать… И ведь Израиль не приглашал на Юлию Тимошенко, ни Петра Порошенко. И еще его пригласили послы ЕС.

- 23 января в Киеве была встреча Зеленского с послами.

- Да. У меня был товарищ на этой встрече, рассказывал, как она проходила. Послы были в шоке, когда Зеленский сказал, что будет первая встреча у него с Путиным. Несколько раз переспрашивали его. Высказывали свое неудовольствие, демонстрировали свое неудовольствие. Но Зеленский сейчас хочет получить голоса юго-востока, поэтому будет занимать такую позицию.

- А что будет делать его спонсор-олигарх?

- У Игоря Коломойского - перед ним два пути. Он шел на выборы и выстраивал всю избирательную кампанию под Юлию Тимошенко. Юлия Тимошенко должна была быть президентом, а на протяжении полугода формировалась «шахматка», что получит Игорь Коломойский, какие посты, в каких регионах, в каких министерствах взамен на поддержку Юлии Тимошенко. И тут все переигрывается за счет того, что Зеленский выходит на первое место.

- То есть, он даже этого и не ожидал, вы полагаете?

- Если он и ожидал, то очень изощренное у него мышление. Первые звоночки пошли пару месяцев назад. Я обзванивал своих друзей и все говорили, что Зеленский не такой плохой, что вот если за него голосовать… И меня это насторожило. Так вот, сейчас у Коломойского есть два пути. Первый – это либо снимать каким-то образом Зеленского с выборов, либо заставлять его делать резкие шаги. Он им полностью управляет, весь штаб на его обеспечении, Зеленский без него ничего не сможет. Либо заставлять Зеленского делать какие-то заявления, которые снизят его рейтинг, чтобы он был на втором месте…

- Против себя же работать?

- Да. Но чтобы получила первое место Юлия Тимошенко. Но вот если Зеленский все равно останется в избирательной кампании, есть один минус. Если Юлия Тимошенко выйдет с Зеленским во второй тур, то однозначно Юлия Тимошенко проиграет. Все соцопросы это показывают, причем, разрыв будет там… ничего Юлия не сделает.

- Второй вариант – Порошенко выходит с Зеленским?

- Нет. Второй вариант – это договариваться с Юлей, обещать ей должность премьера и Зеленский чтоб шел на президента, а Юлия была премьером. На Украине нет такой традиции - выполнять предвыборные обещания, редко выполняются взятые на себя обязательства. Я не думаю, что Юля поверит, что Коломойский выдержит свое обещание. Проблема Юли в том, что Юля выигрывает только если во второй тур выходит либо Порошенко, либо представитель юго-востока. В любом другом случае она проигрывает. У старых политиков очень высокий антирейтинг. Поэтому, как ни странно это прозвучит, идеальная ситуация для Юлии Тимошенко в том, чтобы Порошенко путем фальсификаций попал во второй тур.

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