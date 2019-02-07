2019-02-07T13:39:34+03:00
Политика

Олег Царев: На вопрос что будет с проектом «Новороссия» после 31 марта сейчас не ответит никто

Такое заявление в интервью KP.RU сделал бывший кандидат в президенты Украины
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Олег ЦаревОлег ЦаревФото: Иван МАКЕЕВ
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Вот что ответил бывший спикер парламента Новороссии на вопрос о будущем Донбасса после президентских выборов на Украине 31 марта 2019 года.

- По моим данным, в Москве до вчерашнего дня существовали сценарии действий по Донбассу на случай того, что президентом Украины изберут Юлию Тимошенко и на тот случай, если президентом останется Петр Порошенко. В зависимости от этого предполагалась, что настойчивость по выполнению минских соглашений будет высокой или низкой.

Но, как мне было известно, до последнего времени у Москвы не существовало предметного сценария на тот случай, если на выборах 31 марта сможет победить Владимир Зеленский или бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко, за которым стоят финансовые и политические возможности Сороса.

Но, в любом случае, Москве не стоит рассчитывать на то, что кто-то из названных персонажей будет готов к заключению каких-то нормальных, компромиссных договоренностей по юго-востоку Украины. Невзирая на заявления того же Зеленского о том, что по Донбассу надо договариваться...

ИСТОЧНИК KP.RU

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