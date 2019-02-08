Комитет Сената США рассмотрит резолюцию против "Северного потока - 2"

СЕГОДНЯ 15:33 2019-02-08T15:52:00+03:00

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Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США планирует рассмотреть резолюцию, направленную против строительства газопровода "Северный поток - 2", уже на следующем заседании. Авторы документа, среди которых есть как республиканцы, так и демократы, просят президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ввести санкции против данного проекта, чтобы добить отмены его реализации.

В опубликованном на сайте комитета тексте резолюции говорится о том, что "Северный поток - 2" якобы угрожает европейской энергетической безопасности. Также в документе содержится призыв дать отпор "российской агрессии в Черном море" и способствовать укреплению оборонного потенциала Украины.

"Соединенные Штаты и наши союзники в Европе должны с силой и решимостью реагировать на российские провокации", - подчеркивается в комментарии к резолюции.

Стоит отметить, что даже в случае принятия документа, он будет носить исключительно декларативный характер, то есть его положения будут не обязательны к исполнению.

Сайт kp.ru писал о том, что данная резолюция была внесена на рассмотрение Конгрессом США еще в декабре прошлого года. Под ней подписались около 40 сенаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU