2019-02-08T15:52:00+03:00
Политика

Комитет Сената США рассмотрит резолюцию против "Северного потока - 2"

В документе также говорится о необходимости укрепления оборонного потенциала Украины
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Комитет Сената США рассмотрит резолюцию против Северного потока-2Комитет Сената США рассмотрит резолюцию против Северного потока-2Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США планирует рассмотреть резолюцию, направленную против строительства газопровода "Северный поток - 2", уже на следующем заседании. Авторы документа, среди которых есть как республиканцы, так и демократы, просят президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ввести санкции против данного проекта, чтобы добить отмены его реализации.

В опубликованном на сайте комитета тексте резолюции говорится о том, что "Северный поток - 2" якобы угрожает европейской энергетической безопасности. Также в документе содержится призыв дать отпор "российской агрессии в Черном море" и способствовать укреплению оборонного потенциала Украины.

"Соединенные Штаты и наши союзники в Европе должны с силой и решимостью реагировать на российские провокации", - подчеркивается в комментарии к резолюции.

Стоит отметить, что даже в случае принятия документа, он будет носить исключительно декларативный характер, то есть его положения будут не обязательны к исполнению.

Сайт kp.ru писал о том, что данная резолюция была внесена на рассмотрение Конгрессом США еще в декабре прошлого года. Под ней подписались около 40 сенаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самолет врезался в сугроб в аэропорту французского Куршевеля
Российские наблюдатели не поедут на Украину из соображений безопасности
Футбольный клуб "Нант" изъял из обращения номер, под которым выступал погибший в авиакатастрофе Эмилиано Сала
Германия и Франция смогли достигнуть компромисса по «Северному потоку - 2»
В Росси могут ввести государственную систему сертификации для магов и астрологов
Сломавший Гуфу два ребра мужчина принес извинения и заключил с рэпером мировое соглашение
Умер Ян Ольшевский - бывший премьер-министр Польши
Зарплата Александра Головина в "Монако" составляет 2,7 млн евро в год
Путин выразил соболезнования родным Сергея Юрского
В Москве женщина попала в больницу после драки на родительском собрании
МИД: Россия готова обсуждать с США вопросы вывода американских войск
"Ливерпуль" в сезоне 2017/2018 побил рекорд прибыли в истории мирового футбола
Под обломками дома в Стамбуле обнаружили пятилетнего мальчика, который выжил, пробыв там 45 часов
Ученые нашли продукт, спасающий от депрессии
Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Сирии
В Кремле оценили споры в ЕС по «Северному потоку - 2»
Рогозин сообщил о завершении сборки первого двигателя для новой ракеты "Союз-5"
В Госдуме отметили важность выступления паралимпийцев под российским флагом
Оппозиция Таиланда выдвинула кандидатом в премьеры сестру короля
В результате пожара на базе футбольного клуба "Фламенго" погибли 10 человек
Украина намерена «выжимать» Россию из международных миссий
У матери Криштиану Роналду обнаружен рак
Visa позволит снимать с карт наличные в кассах магазинов
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
В Кремле прокомментировали недопуск российских наблюдателей на украинские выборы
В правительстве Японии воздержались от ответа на вопрос о принадлежности Курил
США планируют полностью вывести войска из Сирии к концу апреля