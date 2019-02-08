2019-02-08T17:13:22+03:00
Политика

Меркель считает фейковые новости угрозой национальной безопасности

Канцлер Германии заявила, что умение обращаться с такой информацией станет решающим во время гибридной войны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Канцлер ФРГ Ангела МеркельКанцлер ФРГ Ангела МеркельФото: REUTERS
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Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что фейковые новости представляют угрозу для безопасности государства. Такое заявление политик сделала в ходе торжественных мероприятий, организованных по случаю открытия новой штаб-квартиры Федеральной разведывательной службы, строительство которой длилось более десяти лет.

"Мы должны научиться обращаться с фейковыми новостями как с частью гибридной войны. На мой взгляд, это один из решающих моментов в вопросе будущей безопасности и общественного единения в Германии", — цитирует Меркель Die Zeit.

По ее мнению, чаще всего речь идет именно о целенаправленной государственной пропаганде, и перед лицом таких вызовов Берлин как никогда нуждается в сильной и эффективной разведке, которая обеспечит миллионам немцев безопасную жизнь.

Сайт kp.ru писал о том, что еще весной 2017 года в Германии был принят законопроект, вводящий ответственность для владельцев социальных сетей, которые допускают публикацию фейковых новостей, а также разжигающих ненависть комментариев. Наказание за такое правонарушение может включать в себя штраф до 50 млн евро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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