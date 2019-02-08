Лавров: США видят в России препятствие на пути к мировой гегемонии
Западные страны и, в частности, Соединенные Штаты видят "в лице" России серьезное препятствие на пути к мировому превосходству. Такое мнение озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"В числе главных препятствий на пути к мировой гегемонии узкой группе западных государств во главе с США видится Россия", - заявил глава ведомства.
При этом он подчеркнул, что Москва по-прежнему готова к диалогу с Вашингтоном, но лишь если он будет основываться на равноправии и взаимоуважении, а не на ультиматумах. По словам Лаврова, западным странам хорошо известная такая позиция нашего государства.
"Как говорится, насильно мил не будешь", - цитирует ТАСС министра.
Сайт kp.ru писал о том, что сейчас представители США постоянно уходят от диалога с российской стороной, и это на фоне очередного обострения двусторонних отношений и разрыва Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
ИСТОЧНИК KP.RU