СЕГОДНЯ 12:48 2019-02-09T13:03:55+03:00

Власти Польши хотят пригласить Владимира Путина на памятные мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Представитель МИД Польши Бартош Чихоцкий заявил, что ведомство посоветовало вольским властям пригласить Владимира Путина на памятные мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.

- Да, конечно. Такой будет рекомендация МИД, когда канцелярия президента об этом спросит, - подчеркнул Чахоцкий.

Окончательное решение по поводу гостей примет президент Польши Анджей Дуда, который является организатором мероприятия, сообщает RT.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент Польши Анджей Дуда подписал «закон о Холокосте». Он вводит уголовную ответственность за отрицание Волынской резни и утверждения об участии поляков в Холокосте.

В феврале прошлого года Дуда заяявил, что Польша и Украина нуждаются друг в друге. По мнению президента республики, только так оба государства могут быть сильными и безопасными.

Военное ревю. Почему Украина и Польша ищут защиты у США?.Полковник Михаил Тимошенко и Валентин Алфимов рассуждают об этом в эфире программы "Военное ревю" на Радио "Комсомольская правда".

ИСТОЧНИК KP.RU