2019-02-09T13:03:55+03:00
В мире

Власти Польши хотят пригласить Владимира Путина на памятные мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.

Организатором выступит президент страны Анджей Дуда
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments13
Власти Польши хотят пригласить Владимира Путина на памятные мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войныВласти Польши хотят пригласить Владимира Путина на памятные мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войныФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Представитель МИД Польши Бартош Чихоцкий заявил, что ведомство посоветовало вольским властям пригласить Владимира Путина на памятные мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.

- Да, конечно. Такой будет рекомендация МИД, когда канцелярия президента об этом спросит, - подчеркнул Чахоцкий.

Окончательное решение по поводу гостей примет президент Польши Анджей Дуда, который является организатором мероприятия, сообщает RT.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент Польши Анджей Дуда подписал «закон о Холокосте». Он вводит уголовную ответственность за отрицание Волынской резни и утверждения об участии поляков в Холокосте.

В феврале прошлого года Дуда заяявил, что Польша и Украина нуждаются друг в друге. По мнению президента республики, только так оба государства могут быть сильными и безопасными.

Военное ревю. Почему Украина и Польша ищут защиты у США?.Полковник Михаил Тимошенко и Валентин Алфимов рассуждают об этом в эфире программы "Военное ревю" на Радио "Комсомольская правда".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Подобная провокация Порошенко связана с предвыборной кампанией": В Крыму прокомментировали военные учения Украины
США усилили авиаудары по Афганистану до самого высокого уровня с 2014 года
Специалисты назвали самый популярный месяц для путешествий в одиночестве
Автор закона о сборе валежника объяснил, как избежать к нему абсурдных поправок на местах
Васнецова: Было обидно промахиваться во время эстафеты в Кэнморе
Владимир Путин принял приглашение посетить Италию
"Часть экипажа останется на орбите, другие высадятся на поверхность Луны": эксперт прокомментировал предстоящую космическую экспедицию
"Нужно было выживать, зарплаты практически не было": Мария Захарова рассказала о начале карьеры в 90-х
В Швеции заявили, что создали "истребителя-убийцу" российских Су
Эксперты назвали смартфоны с самым высоким уровнем излучения
Василий Небензя объяснил перепалки в ООН
ОБСЕ призвала Киев пересмотреть решение о российских наблюдателях на выборах президента Украины
Председатель ОБСЕ отметил, что профессионализм наблюдения БДИПЧ на выборах Украины играет важную роль
Личный врач Дональда Трампа рассказал о здоровье главы Америки
На Украине депутат Рады облил кандидата в президенты водой
Сборная Германии выиграла эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Канаде
Российские космонавты отправятся в экспедицию на Луну в 2031 году
Во время выступления Тимошенко в толпу бросили дымовые шашки
У курильского острова Кунашир зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7