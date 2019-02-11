Фильм "Рома" Альфонсо Куарона получил премию BAFTA как лучший фильм

СЕГОДНЯ 03:13 2019-02-11T03:13:18+03:00

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Фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона назван лучшим фильмом по версии BAFTA . В воскресенье в концертном зале Albert Hall в Лондоне прошла церемония награждения кинопремии Соединенного Королевства.

"Рома" вышел на экраны в августе 2018 года. Он рассказывает историю мексиканской семьи проживающей в обеспеченном районе Мехико Рома в 1970-х годах. Фильм о том, как каждый из героев справляется с потрясениями своего времени.

Сам Куарон за эту картину получил приз BAFTA как "Лучший режиссер" . Ранее он за этот фильм уже был награжден от Гильдии режиссеров США (Directors Guild Awards, DGA), “Рома” взяла два "Золотых глобуса" и "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля. Картина номинирована на премию "Оскар" в десяти категориях, в том числе за лучший фильм.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что лучшим британским фильмом 2018 года по версии Британской академии кино и телевизионных искусств стала картина греческого режиссера Йоргоса Лантимоса "Фаворитка".

ИСТОЧНИК KP.RU