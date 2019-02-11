Российские авиакомпании могут поднять цены на билеты из-за роста аэропортовых сборов

СЕГОДНЯ 10:03 2019-02-11T10:03:49+03:00

Цены на билеты за границу могут вырасти Фото: Алина НИЗАМОВА

Пока речь идет только о международных рейсах

Изменить размер текста: A A

Российские авиакомпании могут поднять цены на международные перелеты. Если тарифы на обслуживание для перевозчиков вырастут, то это непременно отразится на стоимости билетов для пассажиров.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала предложение по выравниванию тарифов для отечественных и иностранных перевозчиков. На сегодняшний день ситуация такова, что зарубежные авиаперевозчики, которые прилетают в Россию, платят за услуги аэропортов в три раза больше.

Предложение о выравнивании тарифов Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) направила не только в ФАС, Минтранс и в крупные российские аэропорты — Домодедово, Шереметьево, Внуково и Пулково.

Антимонопольщики уверены, что нужно сравнять тарифы, но делать это стоит постепенно, «не допуская резкого увеличения нагрузки на российские авиакомпании». Пути решения проблемы два: подтянуть цены для российских авиакомпаний, которые выполняют международные рейсы или понизить стоимость сборов для иностранных. Сегодня сборы для иностранных авиакомпаний в 3-4,5 раза выше, чем для отечественных.

Российские перевозчики признаются, что повышение аэропортовых тарифов критично для авиакомпаний, поскольку это большая статья затрат, которая в отдельных случаях достигает 25%, пишет газета «Известия».

Ранее обсуждался возврат в российские аэропорты курилок. Пока эта тема спорная, эксперты разделились на два лагеря.

ИСТОЧНИК KP.RU