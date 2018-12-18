2018-12-18T18:12:21+03:00
Общество

В Госдуме предложили вернуть курилки в аэропортах

Профильный комитет поддержал законопроект о курении в специальных помещениях на территории терминалов
Алена Басавина
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В аэропортах могут снова разрешить куритьВ аэропортах могут снова разрешить куритьФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Профильный комитет Государственной думы по охране здоровья одобрил законопроект о возвращении курилок в здания аэропортов. Автором данной инициативы выступил депутат-единоросс Сергей Боярский.

Члены комитета рекомендовали палате принять соответствующие поправки, которые разрешают курение табака в специально отведенных помещениях терминалов.

«Представляется, что предлагаемое законопроектом допущение курения в специально оборудованных вентиляцией помещениях аэропортов будет являться оправданной мерой, направленной на более эффективную защиту от табачного дыма некурящих пассажиров и работников аэропорта, профилактику нарушений антитабачного законодательства», - приводит ТАСС выдержку из законотворческой инициативы.

Известно, что в поддержку возвращения курилок уже выступил комитет по транспорту. Однако против высказался Минздрав России.

Напомним, что 1 июня 2013 года на территории России вступил в силу антитабачный закон. В результате россиянам запретили курить на территории вузов, школ, учреждений культуры и спорта, на стадионах, детских площадках, пляжах и в больницах. Также запрет распространился на все виды общественного транспорта, вокзалы и терминалы аэропортов.

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