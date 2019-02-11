Шойгу посетит Турцию по приглашению своего коллеги

СЕГОДНЯ 11:10 2019-02-11T11:10:13+03:00

Визит главы Минобороны в Стамбул состоится уже в понедельник

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Министр обороны России Сергей Шойгу посетит Стамбул, чтобы встретиться со своим коллегой, министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. Поездка запланирована уже на этот понедельник, 11 февраля.

Стоит отметить, что Шойгу пригласил в республику сам Акар. Главы ведомств встретятся, чтобы обсудить подготовку трехстороннего саммита РФ, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию, который пройдет в Сочи 14 февраля. Также будет затронута ситуация в зоне деэскалации Идлиб, передает агентство Аnadоlu.

Сайт kp.ru писал о том, что помимо саммита 14 февраля состоится также двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Вероятнее всего, главой темой обсуждения глав двух государств будет именно Сирия.

ИСТОЧНИК KP.RU