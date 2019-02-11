2019-02-11T11:10:13+03:00
Политика

Шойгу посетит Турцию по приглашению своего коллеги

Визит главы Минобороны в Стамбул состоится уже в понедельник
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото Вадим Савицкий пресс-служба Минобороны РФ ТАССМинистр национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото Вадим Савицкий пресс-служба Минобороны РФ ТАСС
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Министр обороны России Сергей Шойгу посетит Стамбул, чтобы встретиться со своим коллегой, министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. Поездка запланирована уже на этот понедельник, 11 февраля.

Стоит отметить, что Шойгу пригласил в республику сам Акар. Главы ведомств встретятся, чтобы обсудить подготовку трехстороннего саммита РФ, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию, который пройдет в Сочи 14 февраля. Также будет затронута ситуация в зоне деэскалации Идлиб, передает агентство Аnadоlu.

Сайт kp.ru писал о том, что помимо саммита 14 февраля состоится также двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Вероятнее всего, главой темой обсуждения глав двух государств будет именно Сирия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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