2019-02-11T11:19:54+03:00
Политика

Новая встреча Трампа и Си Цзиньпина может пройти в марте во Флориде

Вероятным местом организации саммита считается поместье американского лидера под названием Мар-а-Лаго
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Саммит с участием Трампа и Си Цзиньпина может пройти в поместье президента СШАСаммит с участием Трампа и Си Цзиньпина может пройти в поместье президента СШАФото: REUTERS
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Очередная встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина может состояться в марте 2019 года на территории поместья американского лидера под названием Мар-а-Лаго.

Данное владение расположено во Флориде. Отдельные источники портала Axios уверяют, что именно оно является наиболее вероятным местом проведения двустороннего саммита. Однако окончательное решение еще не принято. Советники главы государства все еще обсуждают данный вопрос.

Между тем, другой источник портала в американской администрации заявляет, что команда Трампа также рассматривает Пекин в качестве места организации встречи.

Сайт kp.ru писал о том, что всего полторы недели назад газета The Wall Street Journal называла другое время проведения саммита. Так, сообщалось, что мероприятие может пройти в конце февраля. Вероятным местом организации переговоров называлась китайская провинция Хайнань.

ИСТОЧНИК KP.RU

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