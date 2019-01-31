Встреча Трампа и Си Цзиньпина может состояться в феврале

СЕГОДНЯ 18:33 2019-01-31T18:33:58+03:00

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Следующая встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина может состояться уже в следующем месяце. Вероятным местом проведения переговоров считается китайская провинция Хайнань. С соответствующим предложением выступили представители Пекина, прибывшие в Вашингтон для обсуждения торговых споров.

Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои информированные источники, февральские переговоры двух лидеров могут положить конец ситуации с пошлинами.

Между тем, сам Трамп в своем аккаунте в Twitter также написал, что рассчитывает встретиться с Си Цзиньпином в самом ближайшем будущем. По словам американского президента, именно в следующую их встречу с председателем КНР может быть заключено окончательное торговое соглашение.

Напомним, что в четверг, 31 января, в Вашингтоне стартовал второй день консультаций между представителями США и Китая. Сайт kp.ru писал о том, что с американской стороны на переговорах присутствуют торговый представитель Роберт Лайтхайзер, министр торговли Уилбур Росс, глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу и руководитель Нацовета по торговле администрации президента Питер Наварро.

ИСТОЧНИК KP.RU