2019-02-11T11:34:12+03:00
Экономика

Рубль вырос к доллару и евро на старте торгов

Тем временем ЦБ закупил для Минфина валюту на общую сумму 12,54 млрд рублей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Рубль укрепился к доллару и евро на старте торговРубль укрепился к доллару и евро на старте торговФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Рубль несколько укрепился по отношению к доллару и евро на старте торгов на Московской бирже утром в понедельник, 11 февраля.

Так, первые сделки по американской валюте прошли в диапазоне 65,55 - 65,69 рубля за одну единицу, а по итогам первой минуты сессии курс выровнялся до 65,58 рубля, потеряв 22,75 копейки к уровню предыдущего закрытия. Евро также подешевел до 74,245 рубля, став меньше на 25,25 копейки. Стоимость же бивалютной корзины опустилась на 24 копейки к уровню закрытия пятницы, остановившись на отметке в 69,48 рубля.

Существует вероятность того, что такие положительные изменения могут быть связаны с повышением кредитного рейтинга России агентством Moody's. Сайт kp.ru писал о том, что данный показатель был поднят со спекулятивного "Ba1" до инвестиционного "Baa3".

Между тем, стало известно о том, что 7 февраля Центробанк РФ купил для министерства финансов иностранную валюту на 12,54 млрд рублей. Всего же до 6 марта планируется приобрести национальные средства других стран на общую сумму 194 млрд рублей, сообщается на сайте Банка России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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