Депутат Верховной рады назвал Украину «колонией»

11 Февр. 18:29 2019-02-11T18:29:57+03:00

По мнению Вадима Рабиновича, безвизовый режим со странами ЕС стал главной угрозой для незалежной

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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович назвал Украину «колонией» Евросоюза. Как считает политик, в настоящее время ЕС «высасывает трудовые ресурсы» из незалежной. Причем, по мнению нардепа, безвизовый режим с Европой стал главной угрозой для государства.

«Мы с вами - колония, из которой сегодня высасывают трудовые ресурсы. И это <…> наносит куда более страшный ущерб, чем даже то, что недоумки сегодня правят страной. Из нас высасывают "завтрашний день"», - сказал Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

При этом парламентарий выразил уверенность в том, что европейские политики специально улучшают условия для трудовых мигрантов, чтобы молодые украинцы уезжали из незалежной.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Вадим Рабинович отмечал, что «свободная экономическая зона» с Евросоюзом приносит Украине одни убытки, а Россия, несмотря на сложные политические отношения, все еще остается крупнейшим торговым партнером незалежной.

ИСТОЧНИК KP.RU