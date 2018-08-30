СЕГОДНЯ 06:03 2018-08-30T06:28:39+03:00

За первые шесть месяцев 2018 года наша страна инвестировала в Незалежную больше, чем остальные государства

Изменить размер текста: A A

Неожиданно: главным «спонсором» Незалежной в этом году оказалась Россия. Как свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Государственной службы статистики Украины, за первые шесть месяцев 2018 года российские инвестиции составили больше трети общей суммы поступивших к соседям от иностранцев денег – 436 миллионов долларов (около 35%).

Всего же на Украину поступило 1,259 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций. Второй крупный инвестор Киева – Кипр, вложивший в бездонную украинскую казну 219 миллионов долларов. Кроме того, 207,7 миллиона долларов пришли из Нидерландов, 58,7 миллиона долларов – из Австрии. Польша инвестировала 54,1 миллиона в американской валюте, Франция «поделилась» 46,9 миллионами долларов, еще $43,4 миллиона «подкинула» Великобритания.

Получается, наша страна инвестировала на Украину больше, чем два крупнейших инвестора – Кипр и Нидерланды – вместе взятые. Между тем, нынешние киевские власти постоянно при каждом удобном и неудобном случае упоминают о придуманной ими «российской агрессии». А накануне, 29 августа, как писал сайт kp.ru, стало известно, что кабмин Незалежной подготовил новые антироссийские санкции, которые затронут 19 компаний, принимавших участие в строительстве Крымского моста через Керченский пролив.