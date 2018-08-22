2018-08-22T07:56:46+03:00
Политика

В Раде объяснили, почему украинскую экономику ждет крах без торговли с РФ

Депутат Вадим Рабинович напомнил, что Москва остается крупнейшим партнером Киева в этом направлении
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украинская экономика будет уничтожена в случае прекращения торговли с РоссиейУкраинская экономика будет уничтожена в случае прекращения торговли с РоссиейФото: REUTERS
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Разрыв торговых отношений между Киевом и Москвой приведет к полному краху украинско1 экономики. Такое мнение высказал депутат Верховной Рады Вадим Рабинович.

Он напомнил, что, несмотря на сложные политические отношения, Россия все еще остается крупнейшим торговым партнером Украины. Товарооборот между нашими странами растет ежемесячно, в то время как свободная экономическая зона с Евросоюзом приносит Киеву только убытки. В результате, по словам Рабиновича, Украина существует в условиях абсолютно нулевого торгового баланса.

"Нам говорят: "надо прервать торговые отношения с Россией". Давайте прервите. Прервите, только возьмите цифры в руки и посмотрите экономическую ситуацию. Прерывание торговли с Россией чревато потерей для нас окончательно примерно еще трети валового национального продукта. При всей тупости, что вы натворили в стране, вам еще один несбалансированный шаг, и вы разрушите экономику до конца", — сказал депутат Рады в эфире телеканала "112 Украина".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее с аналогичной позицией по данному вопросу выступил и бывший министр экономики Украины Виктор Суслов. По его мнению, в случае прекращения торговли с Москвой Киев столкнется с настоящим коллапсом.

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