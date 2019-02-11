2019-02-11T19:13:38+03:00
Политика

Минобороны России и Турции договорились продолжать сотрудничество по Идлибу

Ведомства двух стран обратили внимание на важность совместных действий в Сирии, «несмотря на провокации»
Елена Гильманова
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Министерства обороны России и Турции заявили о важности и необходимости решительных мер по обеспечению безопасности в ИдлибеМинистерства обороны России и Турции заявили о важности и необходимости решительных мер по обеспечению безопасности в ИдлибеФото: REUTERS
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Министерства обороны России и Турции заявили о важности и необходимости решительных мер по обеспечению безопасности в демилитаризованной зоне Идлиб в Сирийской Арабской Республике - несмотря ни на какие провокации. Об этом говорится в совместном заявлении, распространённом по итогам переговоров делегаций двух ведомств в Анкаре.

«Несмотря на провокации, подчёркнута важность и необходимость продолжения сотрудничества между разведками и вооружёнными силами двух государств для установления мира и поддержания стабильности в Идлибе», - сообщается в заявлении.

Ведомства двух стран также отметили «необходимость принятия решительных мер по обеспечению безопасности в демилитаризованной зоне Идлиб».

В заявлении уточняется, что в ходе переговоров была «повторно подчёркнута важность сотрудничества в борьбе с любыми проявлениями терроризма в интересах обеспечения политического единства и территориальной целостности САР»

В ходе встречи были также даны оценки обстановки в Сирии в соответствии с астанинскими и сочинскими договорённостями. Обсуждалась также и взаимодействие по организации встречи лидеров России, Турции и Ирана, которая состоятся в Сочи 14 февраля.

Ранее, 8 февраля, посол России в Сирии Александр Ефимов заявил, что Россия рассчитывает на выполнение Турцией взятых обязательств по зоне деэскалации конфликта в Идлибе.Он особенно подчеркнул сложную обстановку в регионе.

17 сентября прошлого года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании к 15 октября в провинции Идлиб демилитаризованную зону. Однако Анкара попросила отложить начало совместного патрулирования в Идлибе в связи с временной неспособностью гарантировать условия безопасности со своей стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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