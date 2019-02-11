2019-02-11T20:27:57+03:00
Политика

«Нафтогаз» отказался продлевать текущий договор по транзиту российского газа

При этом в украинской компании назвали озвученные РФ условия сохранения транзита голубого топлива неприемлемыми
Дарья ИВАШКИНА
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«Нафтогаз» отказался продлевать текущий договор по транзиту российского газа«Нафтогаз» отказался продлевать текущий договор по транзиту российского газаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что нынешний договор с «Газпромом» по транзиту российского газа через территорию Украины не может быть продлен. По его мнению, этот документ «не соответствует украинским и европейским законодательным нормам», правда, при этом представитель госкомпании незалежной не указал, как именно контракт эти нормы нарушает.

«Если подытожить, транзит через Украину может быть на стандартных европейских условиях, а не на условиях РФ», - написал Витренко на своей странице в Facebook.

Кроме того, исполнительный директор «Нафтогаза» назвал российские условия сохранения транзита голубого топлива «неприемлемыми». В частности, он отметил, что его компания не намерена отказываться от «выигрыша в 4,6 миллиарда долларов по транзитному делу и двух миллиардов долларов от пересмотра цен на газ».

Кроме того, Витренко даже пригрозил взыскать с «Газпрома» еще 10 миллиардов долларов через новый арбитраж в качестве компенсации за отсутствие транзита после 2019 года.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил о готовности России продолжать транзит газа через Украину, если он будет осуществляться на условиях Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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