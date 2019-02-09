2019-02-09T16:03:54+03:00
Политика

В МИД РФ назвали условия транзита газа через Украину

По словам замглавы дипведомства Александра Панкина, «есть целый ряд элементов, на которые Киев пока пойти не может»
Дарья ИВАШКИНА
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В МИД РФ назвали условия транзита газа через УкраинуВ МИД РФ назвали условия транзита газа через УкраинуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Замглавы МИД РФ Александр Панкин назвал условия, при которых Россия готова продолжить транзит газа через территорию Украины. По его словам, «есть целый ряд элементов, на которые Киев пока пойти не может».

«Да, мы готовы продолжать украинский транзит, но на тех условиях, которые нужны нам», - сказал дипломат.

В частности, замминистра отметил, что одним из требований Москвы является продление действующего газового контракта с внесением в него необходимых изменений. «Одна из заявленных опций заключается в том, что есть действующий контракт, можно его продолжить с внесением каких-то необходимых изменений. Но, похоже, Украина такую опцию отвергает», - сказал Панкин в интервью РИА Новости.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, российские власти и представители «Газпрома» ранее уже неоднократно говорили о готовности сохранить транзит голубого топлива через территорию незалежной после 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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