2019-02-12T07:41:41+03:00
Экономика

Правительство выделило российским вузам почти 10 млрд рублей

Средства пойдут на повышение конкурентоспособности учреждений среди ведущих мировых образовательных центров
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Премьер-министр РФ подписал распоряжение о выделении 9,9 миллиарда рублей ведущим университетам страныПремьер-министр РФ подписал распоряжение о выделении 9,9 миллиарда рублей ведущим университетам страныФото: Алексей БУЛАТОВ
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Правительство РФ выделило 9,9 млрд рублей на повышение конкурентоспособности российского образования на международной арене. Средства будут распределены между 21 ведущим вузом в рамках программы на 2019 год. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

"Подписанным распоряжением утверждается распределение в 2019 году субсидий из федерального бюджета в размере 9,9 млрд рублей 21 российскому вузу в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров", - говорится в пояснительной записке к распоряжению, опубликованному на сайте кабинета министров.

В документе уточняется, что все университеты будут распределены по трем группам. В каждую из них войдут семь учреждений, выплаты которым будут установлены в зависимости от секции - по 860,96 млн, 430,48 млн и 122,99 млн рублей соответственно.

Стоит отметить, что все субсидии выделяются в рамках федеральной программы "Молодые профессионалы " национального проекта "Образование".

Сайт kp.ru писал о том, что всего на финансирование данного нацпроекта будет выделено порядка 800 млрд рублей. Средства пойдут на создание новых мест в школах, закупку оборудования и усовершенствование самой системы обучения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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