Глава МИД Венгрии назвал лицемерами политиков, критикующих Россию

12 Февр. 09:12 2019-02-12T09:12:21+03:00

Петер Сийярто указал на то, что западные страны продолжают сотрудничать с Москвой, "пытаясь изобразить тесные отношения"

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал "огромными лицемерами" западных политиков, которые критикуют Россию, а сами продолжают сотрудничать с ней. Такое заявление было сделано дипломатов в ходе совместной пресс-конференции с государственным секретарём США Майком Помпео.

Сайт kp.ru писал о том, что во время двусторонней встречи американский представитель указал на необходимость помешать Москве в "создании раздора между друзьями НАТО". Сийярто поддержал его позицию, заявив, что, когда речь заходит о России, на европейской политической арене возникает "огромное лицемерие".

Так, глава МИД Венгрии напомнил, что даже его страна зависит от Москвы в энергетическом плане, как и большая часть Запада. А президент Франции Эммануэль Макрон в прошлом году позволил себе посетить экономический форум в Санкт-Петербурге.

"Мы сыты по горло тем, что вы пытаетесь изобразить наши тесные отношения с Россией", — цитирует AFP дипломата.

ИСТОЧНИК KP.RU