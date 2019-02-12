2019-02-12T04:35:48+03:00
Политика

Помпео предупредил Венгрию о "планах" России расколоть НАТО

Госсекретарь пообещал "бороться за позитивное влияние" в Европе
Юлия ДИВЕЕВА
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Майком Помпео в БудапештеМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Майком Помпео в БудапештеФото: REUTERS
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Россия стремится внести раздор между союзниками по НАТО и расколоть организацию. С таким заявлением выступил госсекретарь США Майкл Помпео во время своего визита в понедельник в Будапешт.

"Русские и китайцы усилили свое влияние здесь, однако они не разделяют американских идеалов, которые нам так дороги", - заявил глава Госдепартамента.

Он призвал не позволять президенту России Владимиру Путину "вбивать клинья" между друзьями по НАТО. Помпео также отметил, что администрация США при Бараке Обаме довольно холодно относилась к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и его правительству. Госсекретарь считает, что это подтолкнуло Венгрию в объятия "людей, которые не разделяют наших ценностей", и он пообещал "бороться за позитивное влияние в регионе", передает AFP.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил на критику венгерской дипломатии, указав, что в европейской политике “существует огромное лицемерие”, когда речь идет о России, и подчеркнул, что его страна на 85% в своих энергетических потребностях зависит от РФ, как и вся Европа. Глава МИД напомнил, что Запад продолжает взаимодействовать с Москвой в энергосекторе.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что в конце января премьер-министр Венгрии резко отверг требование американских властей проводить жесткую политику в отношении России и Китая. Орбан заявил, что его страна стремится, как и Австрия, сохранять нейтралитет в глобальных политических процессах.

В Венгрии открыли памятник Гагарину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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