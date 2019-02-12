Нефть марки Brent подорожала до $62 после серьезного падения цен

12 Февр. 09:51 2019-02-12T09:51:17+03:00

Котировки фьючерсов на сырье WTI также выросли - до $52,77 за баррель

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Цены на эталонные марки нефти во вторник, 12 февраля, пошли на повышение после значительного падения днем ранее.

Так, фьючерсы на сырье производства Brent с поставкой в апреле на лондонской бирже ICE Futures подорожали на 0,8% - до 62 долларов за баррель. Котировки же стоимости WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже увеличились на 0,69%, достигнув отметки 52,77 доллара за баррель.

По мнению старшего рыночного аналитика RJO Futures Джона Карузо, в первой половине этой недели не ожидается серьезных публикаций макроэкономических показателей и крупных геополитических событий, а потому ситуация в нефтяной сфере, вероятнее всего, будет консолидироваться в районе уже установленных уровней.

"Все, что связано с глобальной экономической ситуацией, по-прежнему очень туманно", - цитирует MarketWatch эксперта.

Сайт kp.ru писал о том, что за минувшую неделю цена нефти Brent упала на 1%, а стоимость WTI уменьшилась на целых 4,6% - это стало максимальным снижением показателей с конца декабря 2018 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/688757" frameborder="0"></iframe> Совместная российско-венесуэльская компания по добыче нефти.Александр КОЦ

ИСТОЧНИК KP.RU