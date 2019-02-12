Минтруд предложил выплачивать ветеранам ВОВ по 10 тыс. рублей ежегодно

12 Февр. 14:00 2019-02-12T14:00:46+03:00

Уже в 2019 году ветеранам ВОВ могут начать выплачивать денежные вознаграждения Фото: Олег ЗОЛОТО

В случае принятия законопроекта около 70 тысяч человек смогут рассчитывать на дополнительную материальную помощь

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Министерство труда России выступило с предложением о предоставлении ежегодных выплат ветеранам Великой Отечественной войны. Речь идет о сумме в размере 10 тысяч рублей, которая будет выделяться из федерального бюджета ко Дню Победы.

В документе уточняется, что выплаты будут производиться на счета граждан России, постоянно проживающих на территории нашей страны, а также ‎в Латвии, Литве и Эстонской Республике, и являющимися инвалидами или участниками ВОВ.

В опубликованном на федеральном портале проекте говорится о том, что в случае принятия закона на дополнительную материальную помощь в 2019 году смогут рассчитывать порядка 70 тысяч человек. С учетом расходов на доставку сумма затрат государства составит 704 млн 500 тысяч 300 рублей.

Сайт kp.ru писал о том, что в целом участники Великой Отечественной войны будут ежемесячно получать около 44 тысяч рублей в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU