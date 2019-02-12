Минтруд предложил выплачивать ветеранам ВОВ по 10 тыс. рублей ежегодно
Министерство труда России выступило с предложением о предоставлении ежегодных выплат ветеранам Великой Отечественной войны. Речь идет о сумме в размере 10 тысяч рублей, которая будет выделяться из федерального бюджета ко Дню Победы.
В документе уточняется, что выплаты будут производиться на счета граждан России, постоянно проживающих на территории нашей страны, а также в Латвии, Литве и Эстонской Республике, и являющимися инвалидами или участниками ВОВ.
В опубликованном на федеральном портале проекте говорится о том, что в случае принятия закона на дополнительную материальную помощь в 2019 году смогут рассчитывать порядка 70 тысяч человек. С учетом расходов на доставку сумма затрат государства составит 704 млн 500 тысяч 300 рублей.
Сайт kp.ru писал о том, что в целом участники Великой Отечественной войны будут ежемесячно получать около 44 тысяч рублей в 2019 году.
ИСТОЧНИК KP.RU