2019-02-13T08:56:44+03:00
Политика

Медведев определил стратегические цели развития страны

По мнению премьер-министра РФ, главным направлением деятельности правительства является ускоренное развитие в социальной сфере и экономике
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: REUTERS
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев указал на то, что в ближайшие пять лет правительство должно будет делать ставку на ускоренное развитие по ключевым направлениям экономики и социальной сферы в рамках реализации 12-ти национальных проектов. В первую же очередь, по мнению главы кабмина, необходимо найти "решение уравнения" национального успеха.

Так, предстоит повысить зарплату россиян, продолжительность их жизни, а для этого нужно улучшить систему здравоохранения. Речь идет, в частности, о строительстве и ремонте детских поликлиник, развитии санавиации, лечении рака.

Также нужно совершить рывок в сфере образования - внедрять новейшие программы и методики, развивать дополнительное образование. Кроме того, необходимо повысить качество и объем инвестиций в основной капитал, направить средства на строительство новых заводов, увеличить экспорт товаров и услуг. Важным пунктом является и пересмотр контрольно-надзорных норм.

По словам Медведева, за последние годы в нашей стране удалось создать "здоровую макроэкономическую систему, у которой сильный иммунитет к внешним шокам", а значит пора переходить к выполнению новых задач - нацпроектов.

"Они должны усилить Россию. Всех нас. Помочь в достижении стратегических целей развития. Чтобы в 2024 году, оглядываясь назад, мы были вправе сказать: мы сделали все, что планировали", - цитирует РИА Новости премьера.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее правительство опубликовало перечень целевых показателей и ожидаемых результатов реализации национальных проектов. Расходы на выполнение поставленных задачи составят порядка 25,7 триллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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