2019-02-13T09:15:32+03:00
Общество

Археологи нашли в египетской пирамиде захоронение 13-летней девочки

Предположительно, она умерла 4600 лет назад
Елена АКИМОВА
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Археологи нашли древнее захоронение в египетских пирамидахАрхеологи нашли древнее захоронение в египетских пирамидахФото: REUTERS
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Археологи, работающие на частично разрушенной пирамиде в Мейдуме, что примерно в 100 километрах от столицы Египта, нашли древнее захоронение. В могиле скелет девочки, приблизительно 13-ти лет. Рядом с ней лежали два черепа животных и три керамических сосуда.

Ученые предполагают, что можно вести речь о ритуальном жертвоприношении богам. Вполне возможно, что ребенка убили в дар божествам.

Раскопки проводились на территории кладбища, которое возникло в конце Третьей династии фараонов Древнего Египта. Оно появилось в период правления последнего фараона Третьей династии Хуни, а позже было продолжено Снофру, первым фараоном Четвертой династии. Здесь же была обнаружена могила принца Нефармаата, старшего сына Снофру.

Археологи еще изучают найденные артефакты. Проводится их анализ. Точную дату умерщвления девочки не называют, но возможно захоронение было сделано примерно 4600 лет назад, сообщает Пятый канал.

Ранее ученым удалось раскрыть тайну строительства египетских пирамид. Так, в одном из алебастровых карьеров близ города Луксор археологи обнаружили устройство, которое могло использоваться для перемещения огромных каменных блоков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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