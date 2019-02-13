2019-02-13T13:55:06+03:00
Политика

Песков назвал причину шуток Путина в адрес главы Татарстана

По словам представителя Кремля, между президентом России и Рустамом Миннихановым очень доверительные отношения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments27
Президент республики Татарстан Рустам МиннихановПрезидент республики Татарстан Рустам МиннихановФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Шутливые замечания президента РФ Владимира Путина в адрес главы Татарстана Рустама Минниханова совсем не являются признаком недовольства главы государства работой руководителя региона. Такое пояснение сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он признался, что в среду в Кремле увидели действительно много сообщений на этот счет, однако на деле между президентом и главой Татарстана очень доверительные отношения.

"Путин ценит то, как ведется работа в Татарстане, поэтому такое отношение по-доброму, с юмором вовсе не является признаком какого-то строгого отношения или каких-то претензий со стороны главы государства", - цитирует ТАСС Пескова.

Напомним, как писал сайт kp.ru, причиной для таких разговоров стало прошедшее в Казани заседание президиума Госсовета. Во время одной из дискуссий Путин в шутливой форме указал Минниханову на его невнимательность и рекомендовал не отвлекаться.

По завершению же своего выступления глава государства вновь обратился к руководителю республики, предоставив ему слово. Пока Минниханов шел к микрофону, президент пошутил по поводу его медлительности.

Путин потерял на президиуме Госсовета Минниханова.Президент РФ успел пошутить, пока Минниханов шел к микрофону

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В России объем хищений с платежных карт за 2018 год увеличился на 44%
Мать потерявшегося в «Лосином острове» мальчика могла намерено оставить его в лесу
Госдума приняла законопроект о паллиативной помощи
В Москве из фуры на ходу выпали бордюры
Лавров заявил, что блокировка аккаунтов RT в Facebook является примером давления на российские СМИ
Росздравнадзор изъял из продажи медицинский препарат "Эпистат"
Богданов: ИГ* превращается в вербовочную сеть
Queen выступит на вручении премии «Оскар»
В римском аэропорту произошел пожар
Мадуро осудил Трампа за речь в "нацистском духе"
Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ
Госдума вступилась за должников по ипотеке
Володин заявил, что ответственность за фейковые новости распространится и на владельцев СМИ
Россия обошла Саудовскую Аравию по объему добычи нефти
Курс рубля укрепился по отношению к евро и доллару