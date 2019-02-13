Песков назвал причину шуток Путина в адрес главы Татарстана

13 Февр. 13:55 2019-02-13T13:55:06+03:00

По словам представителя Кремля, между президентом России и Рустамом Миннихановым очень доверительные отношения

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Шутливые замечания президента РФ Владимира Путина в адрес главы Татарстана Рустама Минниханова совсем не являются признаком недовольства главы государства работой руководителя региона. Такое пояснение сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он признался, что в среду в Кремле увидели действительно много сообщений на этот счет, однако на деле между президентом и главой Татарстана очень доверительные отношения.

"Путин ценит то, как ведется работа в Татарстане, поэтому такое отношение по-доброму, с юмором вовсе не является признаком какого-то строгого отношения или каких-то претензий со стороны главы государства", - цитирует ТАСС Пескова.

Напомним, как писал сайт kp.ru, причиной для таких разговоров стало прошедшее в Казани заседание президиума Госсовета. Во время одной из дискуссий Путин в шутливой форме указал Минниханову на его невнимательность и рекомендовал не отвлекаться.

По завершению же своего выступления глава государства вновь обратился к руководителю республики, предоставив ему слово. Пока Минниханов шел к микрофону, президент пошутил по поводу его медлительности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.kp.ru/video/embed/691499" frameborder="0"></iframe> Путин потерял на президиуме Госсовета Минниханова.Президент РФ успел пошутить, пока Минниханов шел к микрофону

ИСТОЧНИК KP.RU