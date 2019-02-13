2019-02-13T19:55:40+03:00
Политика

«Лыжи благороднее»: Путин не исключил, что попробует покататься на сноуборде

Президент РФ вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко опробовал один из горнолыжных склонов Сочи [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир Путин вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко покатался на горных лыжах в СочиПрезидент РФ Владимир Путин вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко покатался на горных лыжах в СочиФото: REUTERS
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В среду, 13 февраля, президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко вместе покатались на горных лыжах в Сочи.

При этом горно-туристический центр не стали специально перекрывать, поэтому политики находились на склоне вместе с остальными туристами, которые не удержались и все-таки задали несколько вопросов российскому лидеру. В частности, один из отдыхающих поинтересовался у Путина, не пробовал ли он кататься на сноуборде. На это глава нашего государства ответил: «Нет, может быть в следующий раз. Лыжи благороднее».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду в Сочи стартовали переговоры президентов РФ и Белоруссии. При этом российский лидер, приветствуя своего коллегу, выразил надежду на то, что Александру Лукашенко удастся покататься на горных лыжах по сочинским трассам.

Путин и Лукашенко покатались на горных лыжах в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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