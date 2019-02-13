«Лыжи благороднее»: Путин не исключил, что попробует покататься на сноуборде
В среду, 13 февраля, президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко вместе покатались на горных лыжах в Сочи.
При этом горно-туристический центр не стали специально перекрывать, поэтому политики находились на склоне вместе с остальными туристами, которые не удержались и все-таки задали несколько вопросов российскому лидеру. В частности, один из отдыхающих поинтересовался у Путина, не пробовал ли он кататься на сноуборде. На это глава нашего государства ответил: «Нет, может быть в следующий раз. Лыжи благороднее».
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду в Сочи стартовали переговоры президентов РФ и Белоруссии. При этом российский лидер, приветствуя своего коллегу, выразил надежду на то, что Александру Лукашенко удастся покататься на горных лыжах по сочинским трассам.
Путин и Лукашенко покатались на горных лыжах в Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU