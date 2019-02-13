2019-02-13T15:31:58+03:00
Политика

Путин встретился с Лукашенко в Сочи

В частности, президенты РФ и Белоруссии обсудили интеграцию на евразийском пространстве
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр ЛукашенкоПрезиденты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр ЛукашенкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В среду, 13 февраля, президент РФ Владимир Путин встретился в Сочи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, который прибыл в России с трехдневным рабочим визитом. При этом беседа состоялась с участием членов делегаций.

Как стало известно, в ходе переговоров лидеры обсудили «ключевые вопросы двусторонней повестки дня и перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве», сообщает сайт Кремля.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что встреча Путина и Лукашенко «не ограничится одним днем». По его словам, переговоры, так или иначе, будут продолжаться три дня. В частности, в ближайшую пятницу, 15 февраля, пройдет встреча президентов с министрами России и Белоруссии, курирующими образование, культуру и спорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Представители Семена Слепакова опровергли сообщения о его госпитализации
Экс-представитель НАТО в Москве обвинил Россию в "ударе в спину"
В Третьяковской галерее установили новую охранную систему после кражи картины Куинджи
Пенс: Обсуждение увеличения числа американских военных в Польше продолжается
Роскачество не нашло пельменей высокого качества на прилавках магазинов
В России разработали датчики для контроля за караульными
В России начнут делать «суперасфальт»
Представитель США признал, что российских военных в Венесуэле нет
Посол России в КНДР поздравил Ким Чен Ына с Днем сияющей звезды
Банки запустят свои сервисы для самозанятых
Генсек ООН одобрил переименование Македонии в Северную Македонию
Президент Колумбии заявил, что нет необходимости в военных действиях США в Венесуэле
Представитель Гуаидо в Вашингтоне встретился со спикером палаты представителей конгресса США
Экс-мэр Нью-Йорка готов потратить на предвыборную борьбу с Трампом $500 миллионов
Драка футбольных фанатов в Риме: четыре человека получили ножевые ранения
Американский сенатор убежден, что конгресс США одобрит новые санкции против России
Продюсер ВВС подтвердил, что «химатака» в сирийской Думе была инсценировкой
В ДТП на Киевском шоссе под Москвой пострадали два человека
Американский конгресс исключил вариант военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле
В киевском аэропорту задержали епископа канонической УПЦ Гедеона
NASA прекратило попытки «разбудить» марсоход Opportunity