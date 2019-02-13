Путин встретился с Лукашенко в Сочи
В среду, 13 февраля, президент РФ Владимир Путин встретился в Сочи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, который прибыл в России с трехдневным рабочим визитом. При этом беседа состоялась с участием членов делегаций.
Как стало известно, в ходе переговоров лидеры обсудили «ключевые вопросы двусторонней повестки дня и перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве», сообщает сайт Кремля.
Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что встреча Путина и Лукашенко «не ограничится одним днем». По его словам, переговоры, так или иначе, будут продолжаться три дня. В частности, в ближайшую пятницу, 15 февраля, пройдет встреча президентов с министрами России и Белоруссии, курирующими образование, культуру и спорт.
ИСТОЧНИК KP.RU