Путин встретился с Лукашенко в Сочи

13 Февр. 15:25 2019-02-13T15:31:58+03:00

В частности, президенты РФ и Белоруссии обсудили интеграцию на евразийском пространстве

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В среду, 13 февраля, президент РФ Владимир Путин встретился в Сочи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, который прибыл в России с трехдневным рабочим визитом. При этом беседа состоялась с участием членов делегаций.

Как стало известно, в ходе переговоров лидеры обсудили «ключевые вопросы двусторонней повестки дня и перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве», сообщает сайт Кремля.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что встреча Путина и Лукашенко «не ограничится одним днем». По его словам, переговоры, так или иначе, будут продолжаться три дня. В частности, в ближайшую пятницу, 15 февраля, пройдет встреча президентов с министрами России и Белоруссии, курирующими образование, культуру и спорт.

ИСТОЧНИК KP.RU