В Госдуме предложили наказывать за фейковые новости и оскорбление власти

В Государственную думу внесли законопроект, по которому предлагается ввести наказание за распространение недостоверных новостей, которые могут привести к катастрофическим последствиям (законопроект сразу прозвали «антифейковым»). Инициатива также предлагает наказывать за неуважительное отношение к символам России. Авторы поправок в законодательство - глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, его коллега по комитету сенатор Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

Стоит отметить, что запрет на фейковые новости предлагается ввести только для «общественно значимой информации под видом достоверных сведений». То есть такие вбросы, которые могут повлечь панику среди населения и создать угрозу жизни. Например, не имеющая никаких оснований информация о толпах террористах, двигающихся к Москве, или об отравленной воде из-под крана. Наказанием для СМИ может стать штраф до 1 миллиона рублей и блокировка сайта.

Штраф за оскорбление власти в случае принятия закона можно будет получить за неприличные выражения в адрес органов государственной власти (или государственной символики), но никак не конкретных лиц.

По словам сенатора Андрея Клишаса, при подготовке законопроектов учли зарубежный опыт:

- Еврокомиссия разрабатывает общеевропейскую стратегию противостояния онлайн-дезинформации. Распространение в Интернете недостоверной общественно значимой информации и материалов, выражающих неуважение к государственным институтам, затрагивает права значительного числа граждан. На пресечение подобного рода противоправных деяний направлены поправки, - заявил Клишас «КП».

И в случае фейковых новостей, и в случае оскорбления власти решение о блокировке информации может принять только Генеральный прокурор или его заместители. Решение о конкретном наказании остается за судом.