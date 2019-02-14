2019-02-14T16:57:05+03:00
В мире

В Турции заявили, что тело журналиста Хашукджи могло быть сожжено в Стамбуле

В здании генконсульства Саудовской Аравии была обнаружена печь
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Турции заявили, что тело журналиста Хашукджи могло быть сожжено в СтамбулеВ Турции заявили, что тело журналиста Хашукджи могло быть сожжено в СтамбулеФото: REUTERS
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Тело саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи могло быть сожжено в генконсульстве королевства в Стамбуле. Об этом сказано в отчете турецкой полиции, опупликованным в четверг.

- В здании генконсульства Саудовской Аравии была обнаружена печь. По мнению экспертов, она может разогреваться до тысячи градусов, при этом разрушается любая биологическая ткань без возможности обнаружить следы ДНК, - подчеркивается в документе.

Известно, что после убийства журналиста саудовское генконсульство заказало 32 порции сырого мяса из одного из стамбульских ресторанов, сообщает "РИА-Новости".

- Возникает вопрос: было ли это частью заранее намеченного плана? Это будет расследовано, - подчеривается в отчете.

Напомним, работавший на издание Washington Post и проживавший в США последние годы журналист Джамаль Хашукджи исчез после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре прошлого года.

Только через две недели местные власти признались, что он был убит в консульстве в результате ссоры, по этому делу задержаны 11 человек.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад невеста Джамаля Хашукджи представила книгу о жизни журналиста. Книга была написана на основе воспоминаний Хатидже Дженгиз и архивных данных о жизни, работе и убийстве Хашукджи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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