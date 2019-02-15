Цена на нефть Brent впервые с ноября превысила $65

СЕГОДНЯ 09:30 2019-02-15T09:30:39+03:00

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В пятницу, 15 февраля, мировые цены на нефть пошли вверх. В частности, стоимость черного золота марки Brent поднялась выше 65 долларов за баррель. Стоит отметить, что такой высокой цены на североморскую нефтяную смесь не было с ноября прошлого года.

Согласно данным торгов на лондонской бирже ICE Futures, в какой-то момент апрельские фьючерсы на нефть Brent, от которой зависит, в частности, стоимость основных российских сортов черного золота - Urals, Siberian Light и REBCO, подрожали до 65,08 доллара за баррель. А цена фьючерса на нефть WTI на март к тому времени поднялась до 54,89 доллара.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в феврале стоимость Brent падала до 61,5 доллара. Так рынок реагировал на введение США жестких санкций против венесуэльской нефтяной промышленности.

ИСТОЧНИК KP.RU