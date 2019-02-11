Трамп мечтает перекрыть Венесуэле нефтяной вентиль

В конце января США нанесли новый удар по Боливарианской Республике, выбрав для атаки самое уязвимое место - нефтянку. Вашингтонские санкции некоторые эксперты называют «началом конца» для экономики страны. Так ли это?

ФИНАНСОВЫЕ ПИРАТЫ

Нынешний хозяин Белого дома решил бить наверняка. В 2017 - 2018 годах он издал четыре указа, которые должны были задать жару не только отдельным чиновникам, но и целым отраслям экономики латиноамериканской страны, например, золотодобыче.

Но в последние несколько недель американцы начали действовать еще жестче, провернув гениальную комбинацию. Минфин США запретил покупать и продавать нефть венесуэльской корпорации PDVSA, являющуюся фактически единственным источником получения валюты для бюджета. Кроме того, США заморозили все имеющиеся в их распоряжении счета PDVSA, на которых находились около 7 миллиардов долларов. Они могли бы сильно помочь правительству Николаса Мадуро, однако теперь станут служить новому хозяину - самопровозглашенному президенту Хуану Гуайдо. Обоснование для блокировки - чтобы чависты не «могли разворовать собственность народа Венесуэлы».

Говоря откровенно, произошел просто рейдерский захват банковских счетов суверенного государства.

Фактически США передали контроль за средствами целой страны частному лицу, которого они, исходя из собственных интересов, объявили легитимным президентом. Если раньше Вашингтон замораживал счета только по решению американского суда, например, в рамках расследования отмывания денег, то теперь сделал это просто по своей прихоти.

Примеру США должны будут последовать и другие страны, признавшие Гуайдо, ведь для них именно он является главой государства и, таким образом, может распоряжаться деньгами Венесуэлы. Вот и получается, что Боливарианская Республика становится отрезанной от остального мира, ведь большинство денежных переводов осуществляются через американскую и европейскую финансовые системы.

НАЛЕТАЙ, НЕ СКУПИСЬ!

Самой чувствительной мерой стал запрет на продажу нефти в США. Венесуэла ежедневно продавала Штатам около 476 тысяч баррелей «черного золота» и входила в пятерку самых крупных экспортеров. Казалось бы, черт с ними, с этими янки, найдем покупателей на сырье в другой части света! Однако не все так просто.

Николас Мадуро в гостях у нефтяников, 2013 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Товар у нее довольно специфический - тяжелая нефть, больше напоминающая по консистенции жидкий асфальт. Даже чтобы закачать это сырье в трубу и доставить до танкера, необходимо смешать его с разбавителем. Именно эти вещества и покупала PDVSA у американцев до введения санкций. Теперь нужно искать нового поставщика.

Нелегко придется и тем странам, которые будут пытаться продолжать вести дела с PDVSA, ведь они будут вынуждены фактически прятаться от контрольных органов США, чтобы не дать возможность Вашингтону обнаружить средства, через которые деньги поступают официальным властям. На днях были заблокированы счета французского нефтяного гиганта Total, который также участвует в добыче сырья в Венесуэле.

БЕНЗИНОВОЕ ПИКЕ

Несмотря на огромные запасы углеводородов, Венесуэла производит не так много автомобильного топлива, предпочитая отправлять «черное золото» на экспорт. Ежедневный дефицит бензина сейчас - около 60 тысяч баррелей, которые Венесуэла вынуждена приобретать за границей. В США.

Пока в Каракасе заправить полный бак можно, отстояв в очереди 5 минут и заплатив на наши деньги меньше копейки. Однако в регионах уже давно - всплески дефицита топлива. Корреспондент «КП» сам был свидетелем километровых очередей на заправках у границы с Колумбией.

Самым легким решением была бы покупка топлива у других государств Латинской Америки, например, у соседней Бразилии, однако новый бразильский президент Жаир Болсонару смотрит в рот США и выступил за смещение

Мадуро...

Санкции привели к чудовищным последствиям - страна с гигантскими запасами нефти вынуждена сама закупать бензин, а на заправках - очереди.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все оппозиционные эксперты в один голос говорят: запасов бензина хватит на несколько недель, а потом весь транспорт встанет. Впрочем, как признался мне чиновник, работающий в нефтянке, ситуация действительно тяжелая, но резервы у Каракаса пока имеются. Хотя цены на бензин правительству и придется поднять.

ПАЦИЕНТ СКОРЕЕ ЖИВ?

Эксперты, с которыми консультировалась «КП», в один голос говорят, что ситуация была давно прогнозируема и сейчас многое зависит от расторопности властей в поиске новых рынков сбыта и альтернативных поставщиков тех самых разбавителей. В первые месяцы будет наблюдаться спад доходов от нефтянки и ситуация может быть тяжелой, но при грамотной политике ее вполне можно исправить.

...А пока обстановка в Каракасе совсем не выглядит тревожной - пляжи забиты отдыхающими, ром льется рекой, а обворожительные девушки по-прежнему срывают восхищенные взгляды горячих южных мужчин.

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