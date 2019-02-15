Песков: Путин и Лукашенко в Сочи могут вместе поиграть в хоккей

СЕГОДНЯ 12:48 2019-02-15T12:48:21+03:00

Однако сначала президенты РФ и Белоруссии выслушают доклады министров культуры, образования и спорта двух стран [видео]

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о ближайших планах российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко. По его словам, в пятницу, 15 февраля, главы государств посетят сочинский образовательный центр «Сириус» и выслушают там доклады министров культуры, образования и спорта двух стран.

При этом представитель Кремля не исключил, что после переговоров президенты вместе поиграют в хоккей. «Общение (лидеров) так или иначе продолжится в разных форматах сегодня, мы даже не исключаем, что они могут принять решение вместе и в хоккей поиграть уже во второй половине дня», - приводит слова Пескова ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую среду в Сочи стартовали переговоры президентов РФ и Белоруссии. А чуть позже стало известно, что Путин и Лукашенко решили сделать перерыв: как отмечалось, политики вместе отправились в Красную поляну, чтобы покататься на горных лыжах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/691718" frameborder="0"></iframe> Путин и Лукашенко покатались на горных лыжах в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU