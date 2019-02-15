Facebook грозит рекордный штраф за утечку данных пользователей соцсети
Федеральная комиссия по торговле США может взыскать с Facebook несколько миллиардов долларов в рамках штрафа за передачу личных данных около 87 миллионов пользователей соцсети сторонней компании.
Напомним, что речь идет о сведениях, приобретенных Cambridge Analytica с целью увеличения эффективности продвигаемой фирмой политической рекламы. О случившемся стало известно в марте 2018 года, и тогда основателю соцсети Марку Цукербергу пришлось давать показания в конгрессе США и публично извиняться перед людьми.
Сайт kp.ru писал, что штраф за такой проступок компании может быть гораздо больше 22,5 миллиона долларов - именно эту сумму в 2012 году выплатила Google по аналогичному обвинению.
Теперь же источники газеты The Washington Post заверяют в том, что размер взыскания будет еще значительнее. Точная сумма пока неизвестна, однако, по мнению собеседников издания, она будет исчисляться миллиардами.
ИСТОЧНИК KP.RU