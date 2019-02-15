Facebook грозит рекордный штраф за утечку данных пользователей соцсети

СЕГОДНЯ 16:32 2019-02-15T16:32:11+03:00

Точная сумма взыскания пока неизвестна, однако речь может идти о нескольких миллиардах долларов

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Федеральная комиссия по торговле США может взыскать с Facebook несколько миллиардов долларов в рамках штрафа за передачу личных данных около 87 миллионов пользователей соцсети сторонней компании.

Напомним, что речь идет о сведениях, приобретенных Cambridge Analytica с целью увеличения эффективности продвигаемой фирмой политической рекламы. О случившемся стало известно в марте 2018 года, и тогда основателю соцсети Марку Цукербергу пришлось давать показания в конгрессе США и публично извиняться перед людьми.

Сайт kp.ru писал, что штраф за такой проступок компании может быть гораздо больше 22,5 миллиона долларов - именно эту сумму в 2012 году выплатила Google по аналогичному обвинению.

Теперь же источники газеты The Washington Post заверяют в том, что размер взыскания будет еще значительнее. Точная сумма пока неизвестна, однако, по мнению собеседников издания, она будет исчисляться миллиардами.

ИСТОЧНИК KP.RU