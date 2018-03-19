«Фейсбук» знает о тебе больше, чем твоя мама

СЕГОДНЯ 19:40 2018-03-19T19:54:37+03:00

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Очередной грандиозный скандал сотрясает самую популярную в мире социальную сеть «Фейсбук» (Facebook). Ее сотрудники подозреваются в «сливе» персональных данных 50 миллионов пользователей. Информацией завладела лондонская организация «Кембридж Аналитика» (Cambridge Analytica), которая затем якобы использовала эти сведения для поддержки Дональда Трампа. Как сообщается, персональные сведения собирались с пользователей при помощи приложения для психологических тестов.

«Комсомолка» узнала, как соцсеть следит за двумя миллиардами пользователей и что нужно сделать для защиты своего личного пространства в интернете от Большого Брата.

Миллиарды Цукерберга

О чем вы думаете?

Он задает этот вопрос каждому, кто заходит.

Что доставляет вам радость? Ваш девиз по жизни? Где бы вы хотели побывать? Какие у вас хобби?

Искусственный интеллект «Фейсбука» явно интересуется жизнью своих пользователей больше, чем большинство их друзей из реальной жизни. И это неудивительно, учитывая, что социальная сеть Марка Цукерберга зарабатывает миллиарды долларов на продаже информации о вас. Каждый лайк, каждое просмотренное видео, каждый новый друг тщательно заносятся машиной в досье на пользователя. Эти данные интересуют в первую очередь рекламодателей, которые готовы платить хорошие деньги, чтобы их объявления доходили до нужных адресатов. Но только ли им? А что если этими же данными теперь располагают спецслужбы иностранных государств, политические технологи или просто праздные любопытствующие? И где та грань, которая отделяет невинный сбор информации от вмешательства в личную жизнь?

Загляни в свое «досье»

Для того, чтобы одним глазком взглянуть в собранное «Фейсбуком» досье на вас, нужно зайти в настройки своей страницы и запросить архив своих персональных данных.

На изучение тщательно рассортированной по полочкам семи лет моей виртуальной активности у меня ушло около часа. В одной из папок хранится вся переписка, которую я когда-то вел, в другой - фотографии, побывавшие на моей страничке. Отдельно представлена подробная хронология моих действий: вереница добавленных и удаленных друзей, слегка разбавленная поздравлениями с днем рождения и глубокомысленными записями, которые ты предпочел бы навсегда удалить.

Но самое интересное находится в разделах «Безопасность» и «Реклама». В первом находятся «явки и пароли»: все устройства, с которых ты когда-то заходил на свою страничку, ip-адреса, время захода на сайт, вид операционной системы. Вплоть до предполагаемых географических координат твоего нахождения (к счастью, весьма неточных).

Второй раздел позволяет представить, как ты выглядишь с точки зрения искусственного интеллекта. «Фейсбук» считает, что мои интересы включают футбол, безалкогольные напитки и Азию, а среди рекламодателей, заинтересованных во мне, значатся, например, журнал «Американский консерватор» и Фонд Карнеги за международный мир.

Куплю информацию. Дорого!

На самом деле, информация, которую «Фейсбук» собирает о пользователях на своем сайте, это только верхушка айсберга.

- Всю информацию, которую «Фейсбук» не может узнать сам, он может купить на стороне. Легальный рынок продажи персональных данных очень большой, а черный рынок - еще больше, - рассказывает «Комсомолке» аналитик больших данных в одной из западных технологичных компаний Сергей Котов. - Сервисы, живущие за счет продажи рекламы, хотят знать, на какие еще сайты ходят их пользователи, с кем общаются, какие у них поисковые запросы. У того же «Фейсбука» есть треккеры на тысячах сайтах, которые следят за действиями пользователя.

В режиме нон-стоп сбор данных со всех пользователей обычно не идет. Их заказывают под конкретную рекламную кампанию. Если же корпорации нужно знать о перемещениях своих клиентов, то они обычно не мелочатся и сразу покупают сервис заказа такси. Поэтому в сфере высоких технологий так много слияний и поглощений: гиганты индустрии стремятся подмять под себя как можно больше популярных сервисов, чтобы получать максимально полную и разностороннюю информацию о клиентах.

Глазок в твоем компьютере

«Даже у стен есть уши», - предупреждали друг друга заговорщики прошлого века, опасаясь спрятанных жучков. Сейчас шпионские «уши» и «глаза» и прятать не надо. На форумах айтишников идут жаркие споры о том, могут ли глобальные корпорации собрать информацию о пользователях при помощи микрофонов, веб-камер и сканеров отпечатков пальцев. Проще говоря, записывать наши разговоры или даже видео, когда мы этого совсем не ждем.

- Техническая возможность такая у крупных компаний есть, — уверяет Сергей Котов. — Особенно у тех, что используют технологии автоматического распознавания голоса и изображения. Но достоверной информации о применении этих технологий пока нет. Понятно, что такая слежка бросила бы большую тень на лидеров цифровой гонки, дискредитировала бы их перед миллионами пользователей. Есть и еще одна проблема. Аудио и видеофайлы — очень громоздкие, их нужно где-то хранить, тратить гигантские мощности на их обработку. Но в то, что, например, по запросу ЦРУ компании могут это сделать в отношении какого-то одного пользователя, я поверю очень легко.

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А КАК У НИХ?

Китай стал первой страной, которая будет использовать собранные на электронных сервисах персональные данные для оценки благонадежности своих граждан. С мая 2018 года здесь стартует эксперимент, похожий на самые мрачные фантазии авторов антиутопий. Каждому гражданину будет присваиваться социальный рейтинг, основанный не только на истории его правонарушений, но и на том, какие у него друзья, на что он тратит личные деньги и где проводит свое время. А информацию государству, судя по всему, будут предоставлять крупнейшие китайские сервисы обмена сообщениями и онлайн-магазины.

Китайцы с низким социальным рейтингом будут существенно ограничены в правах. Например, им могут не продать билет на самолет или не выпустить за границу. Многочисленные эксперты уже заявили, что введение публичного рейтинга человека приведет к официальному появлению в Китае касты социальных изгоев.

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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Как сохранить анонимность в Интернете

Совершенно не оставлять цифровых следов рядовому пользователю невозможно, однако специалисты дают несколько советов для тех, кто хочет как можно меньше сообщать информации о себе в Интернете:

- Не используйте продукты крупных корпораций.

Самые известные технологические компании сегодня владеют не одним, а десятками продуктами, каждый из которых работает на сбор информации о клиенте. Например, американская корпорация Google это не только поисковик, но и сервис электронной почты Gmail, браузер Chrome (программа для выхода в интернета), мобильная операционная система Android, крупнейший видеосервис YouTube, карты Google Maps и десятки других подобных продуктов. Стоит ли говорить, что о жизни и даже мыслях активного пользователя этих сервисов Google знает практически все.

- Покопайтесь в настройках.

Как правило, в большинстве электронных сервисов сбор информации о пользователе настроен по умолчанию (или это разрешение вы даете при установке продукта), но если разобраться в настройках, можно запретить сохранять и передавать персональные данные.

- Попробуйте анонимайзеры.

При подключении к интернету каждому пользователю присваивается идентификационный номер (IP-адрес), который позволяет определить его расположение с точностью до квартиры. Однако сегодня есть множество сервисов, позволяющих скрывать эту информацию. Есть смысл использовать такие анонимайзеры, если речь идет о передаче в сети чувствительной для вас персональной информации. Но надо помнить, что по российскому законодательству запрещено использовать анонимайзеры для доступа к заблокированным сайтам.

- Выбирайте собеседников.Нельзя забывать, что любой обмен информацией предполагает, как минимум, двух собеседников. Поэтому даже если вы соблюдаете все меры предосторожности, утечка может произойти на другой стороне. Ни в коем случае не передавайте важную для вас информацию людям, надежности которых вы не доверяете.