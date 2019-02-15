В Конгресс США внесен законопроект, запрещающий выход из ДРСМД

СЕГОДНЯ 21:12 2019-02-15T21:12:14+03:00

В палату представителей конгресса США внесен законопроект о запрете выхода США из ДРСМД Фото: REUTERS

Автором документа выступила Телси Габбард, которая претендует на выдвижение в президенты Штатов

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В палату представителей Конгресса США внесен законопроект, запрещающий государству выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Автором документа выступила конгрессвумен от штата Гавайи Тулси Габбард, которую демократы планируют выдвинуть на пост американского лидера на следующих выборах.

Женщина заявила, что таким образом надеется помешать действующему президенту США Дональду Трампу начать новую гонку вооружений и развязать очередную "холодную" войну. Она также подчеркнула, что не позволит ему "транжирить" деньги налогоплательщиков на "военные приключения", лишь снижающие национальную безопасность.

"Безрассудное решение президента Трампа выйти из Договора о РСМД увеличивает эту угрозу, раздувает новую холодную войну, провоцирует гонку вооружений между США и Россией и подводит нас ближе, чем когда-либо, к ядерному холокосту", - цитирует РИА Новости конгрессвумен.

Габбард добавила, что вместо этого стоит начать работу над укреплением соглашения и его расширением. Так, в частности, по ее мнению, в документ стоит включить другие страны, в том числе Китай.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее о возможности заключения нового расширенного ДРСМД говорила также постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.

ИСТОЧНИК KP.RU