США могут сократить военный контингент в Афганистане на тысячу человек

СЕГОДНЯ 21:44 2019-02-15T21:44:53+03:00

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Соединенные Штаты планируют сократить численность своих военнослужащих на территории Афганистана более чем на одну тысячу человек. Такое решение может быть принято вне зависимости от того, удастся ли заключить мирный договор с исламистским движением "Талибан"* или нет. Такое заявление сделал глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел.

По его словам, соответствующее решение принял командующий войсками в республике генерал-лейтенант Остин Скотт Миллер, который не исключает также полного вывода военнослужащих из Афганистана.

"Он начал заниматься этим, когда занял свой пост, и он стремится к тому, чтобы максимально повысить нашу действенность и эффективность на месте", - цитирует Reuters Вотела.

Генерал подчеркнул, что Америка не намерена вести бесконечные войны и надеется скорее завершить свою миссию, в которой сейчас задействовано около 14 тысяч военнослужащих.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в Вашингтоне уже обещали сократить военное присутствие в Афганистане. Тогда планировалось оставить в стране лишь ударные группы войск специального назначения.

* "Талибан" – радикальная экстремистская организация, запрещенная в России.

ИСТОЧНИК KP.RU