2019-02-15T21:44:53+03:00
Политика

США могут сократить военный контингент в Афганистане на тысячу человек

Такое решение планируется принять вне зависимости от результатов переговоров с талибами*
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
США намерены сократить численность военнослужащих в АфганистанеСША намерены сократить численность военнослужащих в АфганистанеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Соединенные Штаты планируют сократить численность своих военнослужащих на территории Афганистана более чем на одну тысячу человек. Такое решение может быть принято вне зависимости от того, удастся ли заключить мирный договор с исламистским движением "Талибан"* или нет. Такое заявление сделал глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел.

По его словам, соответствующее решение принял командующий войсками в республике генерал-лейтенант Остин Скотт Миллер, который не исключает также полного вывода военнослужащих из Афганистана.

"Он начал заниматься этим, когда занял свой пост, и он стремится к тому, чтобы максимально повысить нашу действенность и эффективность на месте", - цитирует Reuters Вотела.

Генерал подчеркнул, что Америка не намерена вести бесконечные войны и надеется скорее завершить свою миссию, в которой сейчас задействовано около 14 тысяч военнослужащих.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в Вашингтоне уже обещали сократить военное присутствие в Афганистане. Тогда планировалось оставить в стране лишь ударные группы войск специального назначения.

* "Талибан" – радикальная экстремистская организация, запрещенная в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Советская актриса призвала украинцев "изолироваться" от русских
Гуайдо признал выгоду от российских инвестиций в экономику Венесуэлы
Более 60 человек считаются погибшими после затопления шахт в Зимбабве
США ввели санкции против министра нефтяной промышленности Венесуэлы
В Конгресс США внесен законопроект, запрещающий выход из ДРСМД
Столтенберг заверил, что НАТО не планирует размещать ядерное оружие в Европе
Трамп ввел режим чрезвычайного положения в США
День всех влюбленных в "ОК": Женщины слали валентинки в пять раз активнее, чем мужчины
Основатель фонда Baring Vostok готов внести за себя залог 5 млн рублей
Лавров обсудил строительство "Северного потока-2" с главой МИД ФРГ
В пятницу Трамп подпишет бюджет до конца финансового года
В Китае призвали Японию научить своих граждан уважать законы КНР
Косачев: Мюнхенская конференция сконцентрирована на идеи евроатлантизма
В США позитивно оценили итоги торговых переговоров с Китаем в Пекине
Японские истребители сопроводили российские Ту-95 и Су-35 в плановом полете
Глава Миноборы Британии осудил «российский авантюризм» в отношение ДРСМД
Неизвестный мужчина облил кислотой пассажира парижского метро
Германия может изменить правовую базу «Северного потока - 2»
Лавров провел переговоры с главой МИД Бельгии
Грушко: предложение о включении в ДРСМД новых стран – гадание на кофейной гуще
Huawei обвинила США в развязывании геополитической кампании
Власти Индии отозвали посла из Пакистана после теракта в Кашмире
Экс-министр Украины: у Порошенко комплекс неполноценностей из-за России
"Желтые жилеты" заблокировали работу редакции газеты в Страсбурге
Facebook грозит рекордный штраф за утечку данных пользователей соцсети
Поставки российского газа в Китай стартуют раньше намеченного срока