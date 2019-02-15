США могут сократить военный контингент в Афганистане на тысячу человек
Соединенные Штаты планируют сократить численность своих военнослужащих на территории Афганистана более чем на одну тысячу человек. Такое решение может быть принято вне зависимости от того, удастся ли заключить мирный договор с исламистским движением "Талибан"* или нет. Такое заявление сделал глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел.
По его словам, соответствующее решение принял командующий войсками в республике генерал-лейтенант Остин Скотт Миллер, который не исключает также полного вывода военнослужащих из Афганистана.
"Он начал заниматься этим, когда занял свой пост, и он стремится к тому, чтобы максимально повысить нашу действенность и эффективность на месте", - цитирует Reuters Вотела.
Генерал подчеркнул, что Америка не намерена вести бесконечные войны и надеется скорее завершить свою миссию, в которой сейчас задействовано около 14 тысяч военнослужащих.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее в Вашингтоне уже обещали сократить военное присутствие в Афганистане. Тогда планировалось оставить в стране лишь ударные группы войск специального назначения.
* "Талибан" – радикальная экстремистская организация, запрещенная в России.
ИСТОЧНИК KP.RU