США намерены заключить мир с талибами* до президентских выборов в Афганистане

СЕГОДНЯ 01:24 2019-02-09T01:40:12+03:00

В Вашингтоне отметили позитивную роль России в урегулировании ситуации в центральноазиатской республике

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Соединенные Штаты намерены заключить с «Талибаном»* мирное соглашение до выборов президента Афганистана, запланированных на 20 июля. Об этом в пятницу, 8 февраля, заявил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, выступая в вашингтонском Институте мира.

Он отметил, что чем раньше такое соглашение будет заключено, тем лучше, хоть договориться с талибамии* до выборов «будет тяжело». И подчеркнул: американцы «хотят, чтобы война закончилась в этом году».

«Давайте объявим этот год годом мира в Афганистане!» - предложил Залмай Халилзад.

Американский дипломат также заявил, что США «приветствуют всех, кто хотел бы им помочь» в урегулировании ситуации в этой центральноазиатской республике и «отдают должное тем, кто этого заслуживает», упомянув при этом Россию.

«Что касается Москвы, роли России, мы приветствуем позитивную роль России, которая способствует примирению, мирному урегулированию, межафганскому диалогу», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце января президент США заявил, что американские войска покинут Афганистан только если сторонам удастся достичь мирных договоренностей.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп собирается вернуть домой из Афганистана около семи тысяч американских солдат. Позже в Белом доме опровергли эту информацию, заявив, что президент такой приказ пока не отдавал.

*«Талибан» – радикальная экстремистская организация, запрещенная в России.

ИСТОЧНИК KP.RU