США военное присутствие в Афганистане, но оставят там спецназ

3 Янв. 2019 2019-01-03T05:50:50+03:00

В настоящее время в Афганистане находятся около 14 тысяч американских военнослужащих Фото: REUTERS

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Пентагон сократит военное присутствие США в Афганистане вдвое, но оставит там ударные группы войск специального назначения, которые продолжат наносить удары по боевикам движения «Талибан»*, сообщает издание Military со ссылкой на неназванные источники в американском военном ведомстве.

Собеседник издания не стал раскрывать детали вывода военнослужащих, но сказал, что командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенант Скотт Миллер в течение этого года намерен отправить домой семь тысяч из находящихся там сейчас 14 тысяч американцев.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее СМИ уже сообщали, что Дональд Трамп собирается вернуть из Афганистана в Штаты около семи тысяч американских солдат. Позже в Белом доме опровергли эту информацию, заявив, что президент такой приказ не отдавал.

*«Талибан» – радикальная экстремистская организация, запрещенная в России.