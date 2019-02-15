2019-02-15T22:25:28+03:00
Политика

Гуайдо признал выгоду от российских инвестиций в экономику Венесуэлы

При этом он подчеркнул, что "новое правительство" будет уважать все соглашения с иностранными государствами гораздо больше, чем действующее
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лидер венесуэльских оппозиционеров Хуан ГуайдоЛидер венесуэльских оппозиционеров Хуан ГуайдоФото: REUTERS
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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, ранее провозгласивший себя временным президентом этой страны, признал, что инвестиции России в экономику республики в большинстве случаев выгодны для Каракаса. При этом он подчеркнул, что в данном случае стоит больше задаваться вопросом о том, приносят ли они хоть какую-то пользу самой Москве.

"Очевидно, что нет, и вызвано это кризисом, который мы наблюдаем, гиперинфляцией и резким сокращением добычи нефти", - сказал политик.

По его мнению, правительство действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро не уважает частную собственность и не может гарантировать сохранность инвестиций, "новое" же правительство будет лучше относиться к соглашениям с иностранными государствами.

"Нет лучшей инвестиции для соседей Венесуэлы, чем новое правительство, поскольку при нем будет обеспечена юридическая безопасность, будут восстановлены темпы добычи нефти, будет заторможена гиперинфляция", - цитирует ТАСС Гуайдо.

При этом возвращаясь к вопросам отношений с Москвой, оппозиционер подчеркнул, что старается поддерживать связи со всеми странами, в том числе с Россией.

Сайт kp.ru писал о том, что в Кремле не признают Гуайдо в качестве временного главы Венесуэлы и поддерживают Мадуро. Такой же позиции придерживается Китай и еще ряд стран. США же встали на сторону оппозиции и выступают за свержение законной власти.

В Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя врио президента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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